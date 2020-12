El Gobierno incrementará en 10.001 el número de plazas de Médico Interno Residente (MIR) y Enfermería (EIR) el año que viene. El aumento supone un 3,2 por ciento más con respecto al presente ejercicio para la Formación Sanitaria Especializada (FSE).

Además, las pruebas selectivaspara acceder a la formación de especialistas médicos, enfermeros y farmacéuticos se realizarán el 27 de marzo de 2021, por lo que los nuevos profesionales sanitarios podrán incorporarse antes al Sistema Nacional de Salud.

Largo proceso preparatorio

Prepararse para la FSE no es tarea sencilla. De hecho, se trata de un largo recorrido que precisa de mucho esfuerzo y no pocas horas de estudio, además de grandes dosis de sacrificio complementadas con una estricta disciplina.

Valores y virtudes que personifica el que, probablemente, sea el mejor deportista español de todos los tiempos: don Rafael Nadal Parera (que diría nuestro compañero Ángel García Muñiz).

Al menos así lo entiende el farmacéutico hospitalario Hector del Río, coordinador y profesor en la Academia farmaFIR y bioBIR de Madrid, que explica a cope.es su revolucionario método inspirado en el manacorí con el que suele motivar a sus alumnos para preparar de la mejor manera posible estas duras oposiciones.

La fórmula del éxito

Para el profesor, Rafa Nadal es todo un ejemplo a seguir por sudisciplina, gestión de emociones y espíritu de lucha. Y está tan convencido de ello que ha creado un método o esquema para que sus alumnos no olviden nunca la fórmula del éxito y la actitud con la que tienen que afrontar sus exámenes.

Del Río insiste en la correcta gestión del tiempo dedicado al estudio como elemento fundamental en la preparación de oposiciones. Por ello no duda en recomendar el uso de un cronómetro para tener constancia del tiempo real invertido. Héctor asegura que esta técnica "ayuda al alumno a mentalizarse de la importancia que tiene no desaprovechar esos minutos y horas invertidos delante de los libros".

También es importante el descanso. Tanto o más que el estudio. Así que el farmacéutico hospitalario recomienda "dormir siempre las horas necesarias para estar perfectamente descansado al día siguiente, y hacer deporte para olvidar, al menos por un rato, la presión del examen".

Otro aspecto que el preparador tiene meridianamente claro es que hay que 'empollar' de forma inteligente. "En primer lugar, se han de afianzar los conceptos que siempre preguntan en el examen. Una vez que el alumno lleve bien ese temario, pasará al segundo nivel de estudio, con las cosas susceptibles de ser preguntadas. Y, por último, -precisa- cuando los dos niveles ya se han consolidado, el tercero es el que marcará la diferencia".

La “L” de ladrillo hace referencia a una entrevista que le hicieron al conocido actor estadounidense Will Smith. El conocido intérprete contaba que sus padres le decían “no trates de construir un muro en un día, es mejor que cada día pongas un ladrillo de la forma más perfecta posible”. Así que el profesor destaca la importancia que tiene dar “pasos pequeños, firmes y seguros cada día para terminar de conseguir los objetivos propuestos".

Tener disciplina, actitud positiva, espíritu de lucha y saber aceptarse uno mismo contribuirán, sin duda, al éxito final. Lo mismo que saber apoyarse en amigos, familiares y profesores. O gestionar bien las emociones y recompensar las horas invertidas en el estudio. Esa combinación de elementos es la base sobre la que este joven preparador de oposiciones trabaja para ayudar a sus alumnos a superar con éxito el examen del próximo 27 de marzo.

Más plazas FIR y BIR

Además, Del Ríono es solo un buen profesor. También es una persona comprometida con el sector sanitario de nuestro país, que en tiempos de pandemia se ha reafirmado como verdaderamente imprescindible.

Por ello, Héctor promueve una campaña a través de la cual quierepedir al Gobierno que no reduzca las plazas de FIR (Farmacéutico Interno residente) y BIR (Biólogo Interno Residente) en un momento tan trascendental como éste. "Está más que demostrado que toda la Formación Sanitaria Especializada es muy necesaria en España. Se prometió desde el Gobierno que se iban a aumentar las plazas para el año que viene, y así ha sido en algunas especialidades. Pero en otras, como el FIR o el BIR, no sólo no han aumentado, sino que han disminuido. Algo que no logro entender y que me parece injusto. Porque los servicios sanitarios transversales como los de laboratorio, microbiología, bioquímica o análisis clínicos se nutren de farmacéuticos y biólogos".

Ante esta situación, y con el fin de que el Ejecutivo rectificara y ampliara las plazas en ambas especialidades antes de publicar la orden correspodiente en el BOE, hay activada una campaña en change.org y en redes sociales que ya ha reunido más de 45.000 firmas. Iniciativa que todavía sigue en marcha a pesar de que la orden del Gobierno aparece publicada en el Boletín Oficial del Estado de este viernes, 4 de diciembre.