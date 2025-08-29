Crecer sin referentes: Annelie Leitner, jugadora del DUX Logroño, destaca el gran cambio que ha habido en los últimos años en el fútbol femenino

Crecer sin referentes: Annelie Leitner, jugadora del DUX Logroño, destaca el gran cambio que ha habido en los últimos años en el fútbol

La Liga, la primera división ya lleva un par de jornadas, comenzó hace dos semanas, este finde continúa, y lo podrás escuchar todo con nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Y lo que vas a poder seguir también es la Liga F. La liga femenina de fútbol profesional, la primera división comienza ya mañana, pero el partido que más nos interesa es el que concierne al DUX Logroño.

un debut complicado frente al real madrid

Las chicas del club logroñés culminaron el pasado año una temporada de ensueño con el ansiado ascenso la máxima categoría. Un curso deportivo emocionante, ilusionante para el club y también para la ciudad, pero que sin duda no va a ser fácil.

De hecho, tienen un debut poco fácil. El Real Madrid será el primer equipo en visitar Las Gaunas en la temporada 25-26. Las subcampeonas supondrá la primera prueba de fuego para las jugadoras del DUX.

las licencias se duplican en solo 4 años

El fútbol femenino se ha ganado su espacio por méritos propios. Ya hay solo referentes nacionales, también los tenemos aquí, en casa. El interés por jugar al fútbol crece entre las más pequeñas, y eso se traduce en un aumento en el número de licencias. El boom del fútbol femenino ha duplicado en solo cuatro años el número de riojanas federadas.

Prácticamente se han duplicado las licencias, y también ha aumentado la presencia de clubes con estructuras femeninas consolidadas. El crecimiento del fútbol femenino en La Rioja es casi exponencial. Las cifras hablan por sí solas: En la temporada 2021-22 se registraron 451 licencias. En la 2022-23, la cifra subió a 612. Y en la pasada temporada 2024-25, ya son 772 las licencias femeninas.

el dux está listo para empezar

El impulso del fútbol femenino nacional con logros como la victoria en el Mundial o el Balón de Oro ha animado a las nuevas generaciones a jugar. Y a nivel local, tener al DUX Logroño en primera división es la mejor manera para animar a esas niñas que practican fútbol todas las semanas a perseguir sus sueños.

Annelie Leitner, jugadora del DUX Logroño, ha destacado en los micrófonos de COPE Rioja el gran cambio de los últimos años respecto a las referentes. Y es que, cuando ella comenzó "se fijaba en referentes masculinos, porque no había otra". Sin embargo, ahora todo es diferente. "Ya sean jugadoras internacionales, de España o de Logroño, las niñas de ahora tienen a quien seguir, y eso es muy importante".