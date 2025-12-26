Correos sube sus tarifas: Esto es lo que costará enviar una carta a partir de 2026

Correos ha comunicado que subirá 7 céntimos el coste del envío de la carta nacional ordinaria, el producto más utilizado por los ciudadanos, a partir del 1 de enero de 2026. De esta forma, su tarifa pasará de los 0,89 euros actuales a 0,96 euros.

Una adecuación a los costes

Según ha informado la entidad postal, el principal objetivo de esta actualización de precios es lograr “una progresiva adecuación a los costes”. Asimismo, la medida busca garantizar el mantenimiento de la calidad y la eficiencia en la prestación del Servicio Postal Universal (SPU).

Subidas en envíos internacionales y paquetería

Las cartas y tarjetas postales internacionales ordinarias con destino a Europa, incluido Groenlandia, también se encarecen y pasarán a costar dos euros, frente a los 1,85 euros actuales. Quedan fuera de esta subida países como Albania, Armenia, Bosnia, Chipre, Georgia, Malta, Moldavia y Rusia.

Por su parte, los envíos con destino a Australia, Canadá, EE. UU., Japón, Nueva Zelanda y Rusia tendrán un franqueo de 2,65 euros. Para el resto de los países, la tarifa se ha fijado en 2,10 euros.

Más allá del Servicio Postal Universal, la paquetería nacional e internacional también registrará un cambio en sus precios, con un incremento general de sus tarifas del 3 % de cara al año 2026.

Un procedimiento que sigue la ley

Para establecer estas nuevas tarifas, Correos ha seguido el procedimiento previsto en la Ley Postal. Este mecanismo obliga al operador designado por el Estado a comunicar cualquier subida con al menos tres meses de antelación a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Finalmente, es la CNMC quien se encarga de verificar que los cambios respetan los principios de precios asequibles, transparentes y no discriminatorios que deben regir el servicio.

CORREOS

El Grupo Correos nace en 1716 como un servicio público destinado a facilitar las comunicaciones de los ciudadanos, empresas e instituciones. Hoy es el principal proveedor de servicios postales, de paquetería y digitales de España, destacando por su eficiencia, calidad y sostenibilidad.

Está integrado por varias compañías, Correos, la matriz, responsable del servicio postal universal; Correos Express, especializada en paquetería urgente y logística para comercio electrónico; Correos Express Portugal; y Correos Telecom, que ofrece soluciones digitales y de telecomunicaciones. Correos también forma parte del GRUPO SEPI, holding que agrupa 15 empresas con más de 78.000 empleados y participaciones en otras sociedades, incluida la Corporación RTVE.

Como operador postal universal, Correos garantiza que todas las personas en España puedan enviar y recibir correspondencia de manera eficiente y asequible. Además, es un referente en paquetería y comercio electrónico, gracias a la fiabilidad, excelencia y cobertura de sus servicios.

Ramudo Oficina de Correos

Datos clave del Grupo Correos

Empleados: 50.279 en todo el grupo.

Correos: 48.203

Correos Express: 1.843

Correos Express Portugal: 181

Correos Telecom: 52

Distribución por género: 25.919 mujeres y 22.284 hombres.

Reparto y oficinas: 30.997 empleados de reparto y 9.158 profesionales en oficinas.

Capacidad operativa: 4,7 millones de envíos diarios, 1.169 millones de envíos anuales, 19 centros de tratamiento automatizado, y una flota de 14.826 vehículos, incluidos 2.495 eléctricos.

Presencia territorial: 8.226 puntos de atención, 2.380 oficinas multiservicio, 2.249 dispositivos Citypaq, 5.846 servicios rurales y 1.880 unidades de reparto. Las oficinas reciben 91 millones de visitas al año.

El Grupo Correos combina tradición e innovación, ofreciendo soluciones físicas y digitales adaptadas a cada cliente, con un fuerte compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia. Su red extensa y su experiencia histórica lo convierten en un pilar fundamental para la comunicación y la logística en España.