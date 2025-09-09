Un coche se sube a la rotonda de Chile: La intervención de los bomberos en el impactante accidente de tráfico

Un accidente de tráfico sobresaltaba de nuevo el entorno de la rotonda de Chile en Logroño. Eran las 7 y media de la tarde cuando un coche se subía a la acera de la rotonda. Como consecuencia del golpe, quedaba 'atrapado' con una señal de tráfico.

Ha sido necesaria la intervención de los bomberos de Logroño que han acudido al lugar para ayudar en las labores de extracción del vehículo. Policía Local ha regulado el tráfico para solucionar el atasco que se ha producido en el lugar. Precisamente el accidente se ha producido en una de las horas con mayor intensidad de tráfico.

Al parecer, el conductor del vehículo no ha sufrido daños y todo ha quedado en un impactante 'golpe' que ha provocado un buen susto en conductores y peatones que circulaban por los aledaños a la rotonda de Chile.