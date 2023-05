El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Logroño afirma que hay que "despenalizar al sector hostelero"

El candidato de Ciudadanos al Ayuntamiento de Logroño, Eduardo Peña, ha expuesto algunas de las medidas de su programa electoral para apoyar el turismo y la hostelería. Por ejemplo, eliminar trabas normativas para terrazas y veladores, así como estudiar las tasas que se les aplican.

Según ha explicado Peña, “eliminaremos trabas para la colocación y uso de las terrazas. Sabemos que el sector hostelero es muy responsable y solidario, nos lo ha demostrado especialmente en los tiempos difíciles del COVID. Por eso, y de común acuerdo con las asociaciones de hostelería, se planificarán los permisos para colocación de terrazas, su horario, y el cuidado de la vía pública”.

La formación naranja pretende que Logroño sea referente como ciudad atractiva donde los espacios urbanos se compartan entre los usos públicos, las zonas verdes y las terrazas. Las tasas por las terrazas y veladores se estudiarán conjuntamente con las asociaciones para que la recaudación municipal sea proporcional a los espacios ocupados.

También quiere "despenalizar" la actividad hostelera en cuanto al ruido. "La responsabilidad del ruido en las calles será responsabilidad municipal. Vamos a eliminar las responsabilidades que recaen sobre los hosteleros, que no deben ser vigilantes de la ciudadanía, no son responsables de los actos individuales e irresponsables de algunos clientes. La hostelería no es responsable del ruido en la calle, fuera de su establecimiento. Eliminaremos esta responsabilidad; es una obligación municipal la vigilancia del orden público”.

Audio

Ciudadanos se compromete, además, a apoyar la cultura gastronómica con cuatro ferias al año, para extenderla primero por todas las comunidades autónomas vecinas, y luego por todo el territorio nacional. Eduardo Peña propone “establecer ferias gastronómicas periódicas, que fomenten la creatividad, el desarrollo cultural gastronómico, que premien el esfuerzo". Para ello, "planificaremos y dotaremos de presupuesto la creación de cuatro ferias al año, con la utilización de los productos de cercanía, y de temporada. Las ferias se ubicarán de forma rotativa en distintos barrios de la ciudad, potenciando cada espacio".