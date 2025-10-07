Manu Guill: "El presupuesto del Tenerife es de los más altos de la categoría, pero debe notarse en el campo y estamos muy contentos porque está siendo así"

Es el arquitecto de este Club Deportivo Tenerife que está maravillando en el comienzo de temporada, con pleno de victorias en las seis primeras jornadas de campeonato. El director deportivo Manu Guill analizó toda la actualidad blanquiazul en sus visitas a los estudios de Deportes Cope Tenerife.

Un sobresaliente arranque de temporada, que Guill "no pensaba que íbamos a empezar tan bien. Éramos conscientes de que estábamos trabajando y estructurando todo bien en el club. Podíamos prever que podíamos empezar bien, pero tan bien como hemos empezado, no es habitual en ninguna categoría y es para estar muy contentos". Aunque matiza que "no va a ser sencillo y suscribo las palabras de Álvaro Cervera, que tenía toda la razón cuando dijo que la competición es muy compleja, equipos con presupuestos grandes y no han empezado bien".

Sobre el gran presupuesto del equipo, el director deportivo explicó que "tenemos un 70% menos que la temporada pasada, aunque sigue siendo de los más altos de la categoría. El dinero es muy importante pero se tiene que notar en el campo. Y, además, hemos liberado más de tres millones de euros para el club con las salidas y traspasos, guardándonos también un tanto por ciento de futuros traspasos. Y el club se está moviendo muy bien en cuanto a patrocinios".

Guill también habló sobre la figura de Álvaro Cervera: "es la pieza angular sobre la debía fluir todo. Cuando Rayco y Ayoze se pusieron en contacto conmigo, lo primero que se habla es de que Cervera se quedase. A mí me preguntaron mi opinión y dije que era la correcto. Se merecía continuar y el tiempo nos ha dado la razón. Hemos tenido que adaptarnos el uno al otro y esa simbiosis está funcionando. No es que no fuera mi entrenador, es que al final es el entrenador que tenía que ser".

El futbolista más destacado de este comienzo de temporada están siendo Jesús De Miguel: "fue el único jugador por el que pagamos traspaso este pasado verano. Lo teníamos clarísimo. En el listado de prioridades estaba en el top 3. Y no fue sencillo porque tenía contrato con el Castellón, que su director deportivo nos dice que 'os lo hemos regalado, lo echamos de menos en Segunda división'. Demi nos da un plus y la dupla con Enric Gallego está funcionando muy bien".

Y en cuanto al resto de la confección de la plantilla: "veteranos como Aitor Sanz y Enric Gallego son claves, gente veterana que viene de categorías superiores y que nos da ese plus. Y por Alassan apostamos porque en pretemporada lo hizo muy bien en banda natural". Eso sí, con tuvieron que afrontar el problema de tener que dejar a Agüero sin ficha por quedarse sin licencias sénior: "es una situación de club, pensamos hasta el último momento que podíamos cuadrar las fichas, pero al final tuvimos que tomar esa decisión, fichar a Javi Pérez y dejar a Facundo sin ficha, pero estamos muy contentos con él y si todo va bien le haremos ficha en enero o le buscaremos un buen destino".

También habló del próximo Mercado de Invierno: "de aquí a enero queda mucho. Estamos trabajando, porque una mala racha, una lesión... lo cambia todo. Pero no hay nada seguro. Me gustaría tocar lo menos posible pero si nos tenemos que reforzar, nos reforzaremos. Si no tocamos nada, quiere decir que todo va muy bien y que la planificación de verano fue impecable".

Y sobre la afición blanquiazul nos apunta que "se nota mucho el respaldo de la gente, es espectacular. El ambiente en el estadio es de Primera división y cuando viajamos y vemos tantísima gente... Yo estoy encantado con la afición y con el apoyo que nos están dando. Es una afición de 10".