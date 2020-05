Con la entrada ya en la fase II de la desescalada, dentro del estado de alarma en el que seguimos metidos por la pandemia del coronavirus, y recordando que debemos seguir manteniendo todas las normas de seguridad ante una crisis sanitaria que además se está convirtiendo también en una crisis económica, no podemos por menos que agradecer a la sociedad riojana que sigue respondiendo como siempre lo ha hecho, con aportaciones en dinero y en alimentos.

Donaciones en dinero

Las donaciones económicas que está recibiendo el bancodealimentosdelarioja de empresas o particulares, se pueden realizar a través de Bizum con el código de envío 33575, o transferencia a Bankia en la cuenta ES03 2038 7504 6760 0002 6775. A fecha del 24 de mayo, suman un total de 77.353 euros.

Entre ellos figuran donaciones particulares como la del bodeguero Fernando Remírez de Ganuza que ha ingresado en dinero 4.000 euros así como una serie de kilos de embutidos; los 1.049 euros correspondientes a la primera quincena del mes de mayo de la campaña Ningún Hogar sin Alimentos, que está realizando en toda España la Fundación La Caixa y CaixaBank, y empiezan a entrar donaciones que a título particular están realizando los trabajadores de Pernod Ricard en la Denominación de Origen Rioja, que cuenta con las bodegas Campo Viejo, AGE e Ysios.

También ha llegado la donación de Bodega San Cebrín de San Asensio que al no poder celebrar este año, como corresponde, al patrón de los agricultores, San Isidro Labrador, donaron el dinero que se iban a gastar en dicha celebración tanto a este Banco de Alimentos como a Cáritas, además de diferentes aportaciones de particulares que las han hecho de forma anónima. Agradecimiento al que se suma el presidente del Banco de Alimentos de La Rioja quien manifiesta que “sigue habiendo un goteo continuo en esta fuente que es la solidaridad, por lo que nunca podremos agradecer suficientemente a los donantes las aportaciones de dinero y de alimentos que nos realizan pues más allá de ese gesto, encontramos un auténtico espíritu de ayuda hacia el que no puede, cuando estamos atravesando unos momentos muy complicados a los que se unirán los que próximamente vendrán, que parece que no son nada halagüeños y en los que muchos van a necesitar -aunque desearía equivocarme-, la ayuda de muchos”.

Además hemos cerrado la tercera semana del mes de mayo con la entrada de 4.707 kilos de alimentos a nuestro almacén. Entre ellos están los 1.720 kilos de manzanas de la empresa familiar 'Frutas Escalada S. L.' de Rincón de Soto; los 1.620 litros de leche de 'Angesita S.L.' también de Rincón de Soto; los 730 litros de batidos de Distribuciones Fontecha y los 600 litros de leche de 'Los Meandros de Briones', gracias a la prueba deportiva realizada online que consiguió recaudar 1.800 euros que la organización convirtió en productos de alimentación que han repartido entre el Banco de Alimentos y la Cocina Económica.

Campañas vigentes

Siguen vigentes las campañas de los supermercados BM de La Rioja, con compra de bonos por parte de los clientes al pasar por sus cajas por valor de 3, 6 y 9 euros, que posteriormente se podrán canjear con pedidos de mercancía. De hecho esta misma semana hemos recibido los primeros 1.296 kilos de lentejas precocinadas por el canje de esos bonos. Y paralelamente los supermercados de Eroski mantienen su campaña de compra de bonos para nuestro Banco que se convertirán en alimentos y productos de higiene cada vez que un cliente pase por la línea de cajas y los adquiera.

Desde hoy lunes, 25 de mayo, y hasta el domingo 7 de junio, se ha activado en redes la campaña de https://www.fotoadictoslarioja.com/. Si desea participar en la misma, debe acceder a las redes sociales a través de Instagram en la dirección @fotoadictos_larioja o del Facebook, Fotoadictos_larioja, donde diariamente ofrecerán una fotografía exclusiva de este grupo de amantes de plasmar a esta ciudad y comunidad en imágenes. Y el donante tendrá la posibilidad de adquirir dicha imagen, mediante una donación, haciendo un ingreso en las cuentas en Bankia o Bizum. Una vez realizado el ingreso, el solidario debe mandar un correo a fotoadictos.larioja@gmail.com donde presentará el justificante de dicha donación y a cambio recibirá la fotografía en formato jpg de alta calidad para que pueda guardarla en digital o imprimirla, y conservar un recuerdo de estos tiempos de pandemia del coronavirus, si bien la autoría de las obras seguirá perteneciendo a sus autores.

Donaciones recibidas de la misma forma que el Banco de Alimentos de La Rioja sigue entregando alimentos a petición de la Consejería de Servicios Sociales del Gobierno de La Rioja y utilizando como intermediario a la Cruz Roja. Hasta ahora se han entregado un total de 31.883 kilos, a los que debemos sumar la entrega de alimentos a los beneficiarios 'habituales', que desde el principio del confinamiento suman ya 302.151 kilos de alimentos