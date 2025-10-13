Así combate el crimen la Guardia Civil en La Rioja: De falsificar vino a un secuestro fingido

La Guardia Civil de La Rioja ha presentado su balance de actividad correspondiente a los primeros nueve meses de 2025. Durante este periodo, los agentes han llevado a cabo un total de 63.892 servicios, acumulando 481.957 horas de trabajo y recorriendo más de 2,3 millones de kilómetros. Estos datos se han hecho públicos con motivo de la celebración de la festividad de la Virgen del Pilar, Patrona del Cuerpo.

Principales actuaciones delictivas

Entre las actuaciones más destacadas se encuentra el desmantelamiento en febrero de una red internacional dedicada al comercio ilegal de vino con 'Denominación de Origen Rioja'. Ese mismo mes, los agentes esclarecieron un asesinato ocurrido en Haro en septiembre de 2024, sobre el que destacaron que los implicados emplearon "una violencia extrema, desmesurada y completamente desproporcionada para arrebatarle la vida a la víctima".

En marzo, la Guardia Civil investigó una multitudinaria y peligrosa concentración ilegal de vehículos con cerca de 200 automóviles. Ya en abril, se investigó a un hombre por fingir su propio secuestro, lo que provocó una gran movilización de recursos. A finales de ese mes, también se esclareció otro asesinato en Haro, en este caso un crimen de violencia de género.

Delitos contra las personas y la propiedad

El mes de junio estuvo marcado por la desarticulación de una red criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, durante la que fueron liberadas cinco personas. En julio, se localizó desde el aire una plantación de marihuana con 1.356 plantas, valoradas en unos 350.000 euros en el mercado ilegal.

Durante agosto, se detuvo a dos personas por grabar y difundir imágenes de contenido sexual sin consentimiento de sus víctimas. También se arrestó a tres jóvenes por una violenta agresión en Calahorra que dejó a un joven con graves lesiones. Además, se detuvo a tres individuos por el robo de más de dos toneladas de cable de cobre.

En septiembre, los agentes identificaron a un conductor que realizó un adelantamiento temerario en la N-232, cuya maniobra fue grabada y difundida en TikTok. Finalmente, se desmanteló un punto de venta de droga en una vivienda de Villamediana de Iregua, donde se intervinieron más de tres kilos de hachís.

Guardia Civil

Estructura y otros servicios

La 10ª Zona de la Guardia Civil se organiza en tres Compañías Territoriales (Haro, Logroño y Calahorra) y cuenta con múltiples especialidades. Entre ellas se encuentran Tráfico, Policía Judicial, SEPRONA, el equipo de rescate en montaña (EREIM) y el servicio cinológico, entre otros. Esta estructura permite afrontar una amplia variedad de desafíos en la región.

En el ámbito de la Seguridad Vial, las unidades de Tráfico han ejecutado 4.393 servicios y han instruido 233 diligencias judiciales. Además de la lucha contra la delincuencia, la Guardia Civil ha realizado 1.652 auxilios humanitarios en lo que va de año, mostrando su compromiso con la protección y ayuda a la ciudadanía.