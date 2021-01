Alerta desde el Hospital San Pedro: "A este ritmo se tendrá que decidir quién es candidato a una cama UCI"

Desde el Hospital San Pedro de Logroño nos llega la advertencia de una enfermera UCI: "La situación asusta cada vez más, no es que se parezca a lo que vivimos en marzo, es que ya lo hemos superado". "Da mucho miedo incluso decirlo pero como sigamos a este ritmo se van a tener que empezar a tomar decisiones de quién es candidato a una cama de UCI y un respirador y quién no". "Poneros en la situación de que es vuestro padre, madre o cualquier familiar al que le dicen que por mucho que lo necesite no puede ir a la UCI por falta de recursos".

Por eso, "vamos a hacer las cosas mejor que nunca, vamos a salir de casa para lo estrictamente necesario y vamos a ponernos bien la mascarilla de una vez por todas y guardar las distancias de seguridad".

Y es que, La Rioja ha notificado este miércoles tres nuevos fallecidos por coronavirus en una jornada en la que baja la presión asistencial en planta mientras que la UCI sigue aumentando su presión con dos ingresos más hasta llegar a los 50. Por su parte, los casos activos han disminuido de 2.889 a 2.827 (62 menos) y los residentes positivos en centros de mayores también han disminuido en 4 hasta los 67.

Según los datos facilitados por el Gobierno de La Rioja, los fallecidos son dos hombres (uno de ellos de mediana edad) y una mujer de edad avanzada. Todos los fallecidos tenían factores de riesgo. Ninguno de ellos vivía en un centro de mayores.

De este modo, desde el inicio de la pandemia han fallecido un total de 634 personas en La Rioja con COVID-19. De esta cifra, 286 pertenecían a centros de mayores.

Por su parte, la presión asistencial ha disminuido por primera vez en varias semanas y hoy los hospitales riojanos cuentan con 15 ingresos menos en planta. En total hay 237 pacientes COVID ingresados entre planta y UCI.

En el caso del Hospital San Pedro de Logroño hay 162 personas ingresadas en planta con coronavirus (13 menos que ayer cuando había 175) mientras que la UCI sigue aumentando su presión y, a día de hoy, cuenta con 50 ingresados por esta enfermedad (dos más que ayer).

En la actualidad, y ante la evolución del virus de nuestra región, el Gobierno de La Rioja ha ampliado el número de camas habilitadas en la UCI hasta las 68. Por ello, a la vista de las nuevas unidades y sumando a aquellos pacientes ingresados por patologías No-Covid (6 a día de hoy, dos menos que ayer), la UCI riojana se encuentra al 82,35 por ciento, misma cifra que ayer.

Por su parte, la Fundación Hospital de Calahorra cuenta con 25 personas ingresadas en planta con COVID-19, uno menos que ayer.

En relación a la incidencia acumulada en los últimos catorce días en La Rioja, ésta se sitúa en 1.286,79 (ayer 1.252,13) mientras que en los últimos siete días está en 675,80 (ayer 666,822). En cuanto a la positividad en La Rioja alcanza un 15,58 frente al 20,34 por ciento de ayer.

A día de hoy se encuentran un total de 14.882 personas en cuarentena frente a las 14.467 de ayer. Por su parte, los positivos en residencias de mayores bajan de los 71 a los 67, con cinco centros que presentan contagios frente a los 32 existentes.