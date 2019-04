Alcaste/Las Fuentes celebra su 40 aniversario con el concierto de "Efecto Pasillo"

El colegio Alcaste-Las Fuentes ha organizado, con motivo de su 40 aniversario, un concierto benéfico, a favor de la Asociación del Cáncer de La Rioja, con la actuación del grupo 'Efecto Pasillo'. Un concierto que se celebrará el próximo el 15 de junio en el Palacio de los Deportes. Además, el 27 de junio, este centro educativo celebrará una Jornada sobre Innovación Educativa, denominada 'EduThink'.

Las actividades las han dado a conocer dos miembros del Consejo de Dirección del centro escolar, Irene Parra y Ramón Ruiz, que han estado acompañados del director general del Grupo Educativo 'COAS', Antonio López. Han señalado que se trata de dos iniciativas que tratar de celebrar su aniversario "abriéndose a la sociedad, así como dar a conocer actuaciones importantes en materia de innovación educativa".

Han señalado que toda la celebración se lleva a cabo bajo "los valores de la ilusión trabajo y confianza, que también aparecen en el logo del 40 aniversario, y que representan a las primeras familias y docentes que apostaron por un proyecto como Alcaste, que son los que hemos querido mantener porque son el eje de nuestro hacer en el colegio", ha destacado Parra. Ha recordado que cuentan con 762 alumnos, y 680 antiguos alumnos.

De hecho, éstos últimos ha resaltado Ruiz son los que han impulsado la gala benéfica del 15 de junio. Un evento que "busca el equilibrio entre el ocio y el compromiso social". La misma se desarrollará, a partir de las 18,30, en el Palacio de Deportes, y que será presentada por la Directora del Grupo Cope Rioja, Ana Orúe, y por Chema Jodra, responsable de Deportes de COPE Rioja. Un evento que tendrá un carácter más de celebración con alumnos y exalumnos.

Después, a las 20,30 horas, abierto a la sociedad, se celebrará el concierto de 'Efecto Pasillo'. Tendrá una duración de hora y media, y habrá servicio de ludotecas. Las entradas para el público en general saldrán a la venta el 22 de abril, en ticketmaster, al precio de 20 euros, mientras que para los miembros del colegio se podrán reservan en el propio centro con localidades, gratuitas para los más pequeños - hasta 9 años-, de 10 euros hasta Sexto de Primaria, y de 15 euros para el resto.

A continuación, Parra ha señalado que el 27 de junio, se desarrollará EduThink https://www.eduthink.es/, una jornada de innovación educativa, en el Palacio de Congresos y Auditorio de La Rioja, Riojaforum, que tiene como tema central "We are their worl - they are our future. Somos su mundo - ellos son nuestro futuro".

Será una jornada basada en experiencias reales e investigaciones explicadas por expertos internacionales para comprender las disposiciones de la mente para el pensamiento y el aprendizaje. Un espacio para tomar conciencia del papel fundamental del profesor en el aprendizaje de sus alumnos. Inscripciones en la propia página del evento.

Finalmente, López ha señalado que "como grupo educativo - que engloba a 9 centros escolares de País Vasco y La Rioja-, nuestra Responsabilidad Social Corporativa (RSC), nos lleva a intentar aportar a la sociedad en la que trabajamos lo máximo", de ahí estas celebraciones. Ha destacado que los colegios Alcaste-Las Fuentes forman parte "de un proyecto educativo avanzado basado en el plurilingüismo, en castellano, inglés y francés, y ahora ampliado al alemán".