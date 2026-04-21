La aerolínea Binter conecta Logroño con Canarias con dos vuelos semanales: Fechas, horarios y precios

La compañía aérea Binter ha anunciado una nueva conexión que unirá Canarias con el Aeropuerto de Logroño-Agoncillo a partir del próximo 17 de junio. Con esta incorporación, la aerolínea refuerza su apuesta por el norte peninsular, donde recientemente también ha comunicado una nueva ruta con Vitoria-Gasteiz.

Horarios y frecuencias de los vuelos

Para la temporada de verano, Binter ha programado dos frecuencias semanales con el Aeropuerto de Gran Canaria, operando los miércoles y domingos. Los miércoles, los vuelos despegarán desde la isla a las 08:15 horas, mientras que desde Logroño la salida será a las 12:55 horas. Los domingos, la operativa comenzará en Gran Canaria a las 08:35 horas y desde el aeropuerto riojano a las 14:00 horas.

Una de las características diferenciales de la compañía se mantiene en esta ruta, permitiendo a los pasajeros conectar con cualquiera de las islas Canarias por el mismo precio. Esto es posible gracias a los 220 trayectos interinsulares diarios que la aerolínea ofrece en el Archipiélago, facilitando así los vuelos en conexión gratuitos.

precios de los billetes

Los primeros billetes ya están a la venta, con precios que varían desde los 280 euros para trayectos de ida y vuelta. Para trayectos de ida los precios oscilan entre 125 y 433 euros. Hay que tener en cuenta que los residentes en las islas gozan de descuento: la ida y vuelta se fija en un plazo de 85 euros.

Volar en #ModoCanario

Los pasajeros de la ruta disfrutarán de las ventajas del servicio de Binter. Entre ellas se encuentra el confort de sus aviones Embraer E195-E2, considerados los reactores de pasillo único más silenciosos y eficientes de su clase. Su configuración, con más espacio entre filas y sin asiento intermedio, se suma a un servicio a bordo de alta gama que incluye un aperitivo gourmet de cortesía y equipaje de mano siempre a bordo.

Además, la compañía aérea pone a disposición de sus clientes productos como Discover, el stopover de Binter para visitar dos islas en un mismo viaje, o el AirPass Explorer, que permite realizar varios saltos entre islas. Los billetes ya se pueden adquirir a través de los canales de venta habituales de la compañía, como su página web bintercanarias.com, la app de Binter, el teléfono 922/928 32 77 00 y las agencias de viajes.