El personal sanitario de Ferrol prueba exoesqueletos comerciales para guiar el diseño de un nuevo prototipo contra las lesiones de espalda

Profesionales del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol han participado en la mañana de este lunes en una sesión práctica de prueba de exoesqueletos dentro de un proyecto de investigación y desarrollo liderado por la Universidad de A Coruña (UDC). El objetivo final de la iniciativa es el diseño y validación de un exoesqueleto pasivo flexible propio destinado a prevenir las lesiones de espalda que sufre el personal sanitario durante las tareas diarias de movilización y transferencia de pacientes.

Para orientar el diseño del futuro prototipo gallego, el Laboratorio de Ingeniería Mecánica de la UDC ha adquirido varios modelos de exoesqueletos ya existentes en el mercado y los ha trasladado al Hospital Arquitecto Marcide. La finalidad era que los profesionales implicados en estas maniobras físicas —celadores, auxiliares de enfermería y personal de traumatología— pudieran probarlos en un entorno controlado y aportar su valoración crítica sobre las soluciones disponibles actualmente.

Las pruebas prácticas se desarrollaron durante toda la mañana por turnos en una sala habilitada específicamente para no interferir en la actividad asistencial ni en el trabajo del resto de la plantilla. Tras la manipulación y simulación de movimientos con los distintos dispositivos, cada participante completó un breve cuestionario cuyas conclusiones servirán a los ingenieros para afinar las características del nuevo modelo.

Fase previa de observación real

Esta colaboración da continuidad a una fase anterior del proyecto, en la que los investigadores se desplazaron a la planta de Traumatología del complejo ferrolano. "En meses previos, los ingenieros vinieron para ver en directo y de forma real cómo se produce la manipulación y movilización de pacientes", ha explicado Laura Ameneiro Romero, jefa del Servicio de Traumatología. "Con la colaboración de este lunes se sientan las bases para poder probar también en un futuro el nuevo exoesqueleto diseñado a medida de nuestras necesidades".

Esta iniciativa no es un hecho aislado, sino que refuerza la vía de cooperación entre el Área Sanitaria de Ferrol y el Campus Industrial de la UDC. Profesionales del complejo hospitalario ya han colaborado previamente con el Laboratorio de Ingeniería Mecánica del Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI) en otra línea de investigación diferente: el desarrollo y perfeccionamiento de técnicas de Realidad Aumentada aplicadas al ámbito quirúrgico mediante el uso de gafas virtuales. En aquella ocasión, especialistas de diversos servicios realizaron pruebas experimentales para optimizar las posibilidades de aplicación de esta tecnología emergente en los quirófanos.