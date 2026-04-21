La D.O. Ribeira Sacra desafía a la crisis del vino tinto con un repunte histórico en las ventas

En un contexto general complejo para el sector, la Denominación de Origen Ribeira Sacra presenta señales claras de recuperación. Tras un aumento de ventas superior al 5% en 2025, el arranque de 2026 ha sido espectacular con una subida interanual del 12% en el primer trimestre. Estos datos, según el gerente del Consello Regulador, Antonio Lombardía, confirman una tendencia que permite dejar atrás una crisis de consumo mundial que ha afectado especialmente a los vinos tintos desde la pandemia.

Pese al optimismo, Lombardía llama a la prudencia. “A mí siempre me gusta ser cauto, porque vivimos en un mercado bastante convulso”, afirma. Reconoce que, aunque los datos invitan a pensar en la recuperación de las cifras previas a la pandemia, el sector sigue enfrentando un cambio en las tendencias de consumo. La crisis ha afectado a grandes denominaciones mundiales, desde Burdeos a Rioja, y la situación sigue siendo delicada.

Claves de una recuperación estratégica

Uno de los datos más relevantes para el sector ha sido la drástica reducción de existencias en las bodegas, que han visto disminuir el vino pendiente de embotellar en un 15,1% respecto a marzo de 2025. Esto supone haber liberado a las bodegas de casi un millón de litros, un hito que Lombardía califica como “el dato más importante”. Esta reducción ha sido posible gracias a la combinación de varias “medidas complicadas”, como la destilación de crisis, la cosecha en verde y una reducción de los rendimientos por hectárea.

Apostando, sobre todo, por la calidad, porque nuestros vinos cada vez sean mejores" Antonio Lombardía Gerente del Consello Regulador

Lombardía subraya que la apuesta por la calidad ha sido fundamental. “El vino tinto está muy relacionado su rendimiento calidad, y por eso ha apostado de pleno el Consello Regulador de bajar el rendimientos en 2000 kilos por hectárea”, explica. Esta decisión, calificada como una “apuesta muy fuerte” y tomada por unanimidad en el pleno, se considera el “camino correcto” para salir de la crisis, como certifican los buenos datos actuales.

El viticultor, en el centro

La crisis de ventas provocó la pérdida de muchos viticultores, el eslabón principal de la cadena. Sin embargo, la recuperación de las ventas trae optimismo. Lombardía confirma que varias bodegas grandes “van a aumentar de manera muy significativa este año la cantidad de contratos”. Esto abre la puerta a que la gran mayoría de viticultores que se habían quedado sin poder vender sus uvas puedan reincorporarse en la vendimia de 2026.

Si perdemos un viticultor, una viña abandonada es una viña irrecuperable" Antonio Lombardía Gerente del Consello Regulador

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La figura del viticultor es clave no solo para la industria, sino para la conservación del territorio. “Si perdemos un viticultor, una viña abandonada, es una viña irrecuperable”, sentencia Lombardía. El gerente recuerda la responsabilidad que tiene la D.O. en la conservación de un paisaje que aspira a ser Patrimonio de la Humanidad, donde el abandono de un viñedo es irreversible.

Nuevos mercados, el gran objetivo

Actualmente, casi el 90% de las ventas de Ribeira Sacra se concentran en Galicia. Aunque agradecen la fidelidad del consumidor gallego, desde el Consello Regulador ven esta dependencia como un riesgo. “Pusimos los ojos casi todos en la misma cesta”, admite Lombardía, quien subraya la necesidad de diversificar mercados para asegurar el crecimiento.

La mirada está puesta en el exterior. Las exportaciones crecieron un 9% en volumen el último año, un dato “muy importante” para la denominación. El consumidor extranjero, además, se decanta por vinos de gama más alta, lo que genera mayor beneficio y permite “pagar mejor al viticultor”. Por otro lado, el mercado nacional fuera de Galicia se percibe como “muy complicado”, al ser España un gran productor de vino tinto, aunque es un mercado potencial para los vinos de mayor precio.