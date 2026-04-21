Carlos Alcaraz frena por su lesión y pone en duda Roland Garros: "Prefiero volver más tarde y bien"

La participación de Carlos Alcaraz en el próximo torneo de Roland Garros está en el aire. El tenista ha condicionado su presencia en París al resultado de una nueva prueba médica en su muñeca derecha, pero ha dejado claro que no forzará su regreso. Su prioridad es una recuperación completa para no comprometer su futuro en el circuito.

Prefiero volver un poco más tarde y bien que pronto y mal" Carlos Alcaraz Premio Laureus

La cautela es la máxima para Alcaraz, que no quiere precipitarse. "Que fuerce en este Roland Garros me puede perjudicar mucho para los torneos futuros", ha afirmado. El tenista tiene claro que la lesión "tiene que recuperarse muy bien, si no quiero que me perjudique luego en un futuro".

Un bache en el camino

A pesar del contratiempo, que le apartó del Masters 1.000 de Madrid, Alcaraz se muestra optimista. Considera que estas lesiones son "pequeños baches que hay por el camino" en el deporte profesional y que lo importante es "levantarse mejor, más fuerte".

No tengo miedo de saltarme lo que me tenga que saltar" Carlos Alcaraz Premio Laureus

El tenista murciano insiste en su visión a largo plazo. "Tengo una carrera muy larga por delante, lo cual no tengo miedo ahora de saltarme lo que me tenga que saltar para poder recuperar bien esto", ha explicado. Por este motivo, tampoco se ha mostrado preocupado por que su ausencia permita al italiano Jannik Sinner afianzar su número uno en el ránking ATP.

La vista puesta en la prueba médica

Alcaraz ha evitado dar pistas sobre sus opciones de estar en la tierra batida de París y no ha querido hablar de probabilidades. "Porcentaje, no sé decirte ningún porcentaje", ha comentado. Todo dependerá de la evaluación médica: "Nos remitimos a la prueba, veremos a ver qué sale".