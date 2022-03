ABF Ciberseguridad y Sistemas: ¿Qué es el Kit Digital?

Este penúltimo día del mes de marzo hemos invitado a COPE Rioja a Eva Arastey, directora comercial de 'ABF Ciberseguridad y Sistemas', para saber un poco más del 'Kit Digital' del que tanto nos están hablando desde el Gobierno.

PREGUNTA: ¿Qué es el Kit Digital?

RESPUESTA: El Programa Acelera pyme o Kit Digital es la iniciativa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital destinada a construir el ecosistema de referencia de la transformación digital de las pymes. Es una gran oportunidad para que pymes y autónomos mejoren su nivel de digitalización y por tanto, aumenten su competitividad y productividad. ABF Ciberseguridad y Sistemas – Agente Digitalizador Autorizado, ofrece dentro de las soluciones digitales incluidas en el KIT DIGITAL las COMUNICACIONES SEGURAS y la CIBERSEGURIDAD, consideradas pilar fundamental en el proceso de digitalización de un negocio, cuyo objetivo es proporcionar a las pymes y autónomos beneficiarios, seguridad básica y avanzada para los dispositivos de sus empleados.

PREGUNTA: ¿Las empresas deberían dedicar parte de su presupuesto de transformación digital a la seguridad informática?

RESPUESTA: Los datos son el alma de la transformación digital. A más digitalización, más superficie de ataque, más riesgo y por lo tanto la seguridad de la información y la ciberseguridad son ahora más importantes que nunca. La ciberseguridad no ha de tener un enfoque distinto al resto de riesgos que tiene una compañía. Para mitigar el riesgo, las empresas deben tomar medidas. Por lo tanto, las empresas, en relación con la inversión que dedican a su digitalización, deberían dedicar un porcentaje a reducir los riesgos en ciberseguridad.

PREGUNTA: ¿Qué medidas debe adoptar una empresa para mejorar su seguridad informática?

RESPUESTA: Lo primero que tiene que hacer cualquier compañía que se plantee mejorar su nivel de ciberseguridad es saber cómo está desde el punto de vista de sus procesos empresariales, su organización y de la tecnología. Tiene que saber cuál es su nivel de madurez en ciberseguridad y cómo debería estar, en función de su actividad empresarial, marcos regulatorios, cumplimiento normativo.

PREGUNTA: ¿Y después?

RESPUESTA: Una vez sabemos cuál es el punto de partida y los objetivos que queremos alcanzar, se tienen que incorporar una serie de medidas que van desde desarrollar políticas y procedimientos, a invertir en soluciones y servicios de seguridad; pasando, por la formación y concienciación de las personas.

PREGUNTA: Teniendo en cuenta que la ciberseguridad es un área en constante evolución, la protección de la infraestructura de la red es cada día más compleja y los ataques van en aumento y son cada vez más avanzados, ¿qué soluciones aporta ABF a las empresas?

RESPUESTA:ABF ofrece servicios de ciberseguridad a empresas y organizaciones que no pueden gestionar el riesgo de sus sistemas informáticos adaptando las soluciones al perfil de cada cliente. Además de proteger, hay que ser resiliente a los ataques y actuar. La mejor respuesta es la prevención y la anticipación. Y esto lo hacemos con nuestro servicio Hypatia.

PREGUNTA: ¿Qué ofrece el servicio Hypatia?

RESPUESTA: Ofrecemos visibilidad absoluta y continua de la superficie de ataque, incluyendo el entorno industrial, redes ICS (sistemas de control industrial). Buscamos amenazas sobre los activos (servidores, ordenadores, aplicaciones, bases de datos, web…) incluyendo los servicios implementados en la nube y equipos de teletrabajo Prevenimos los ataques mediante la identificación de vulnerabilidades. Estudiamos el tráfico interno en busca de movimientos laterales, usuarios maliciosos… Escaneamos todo tipo de redes IT / OT / IoT, Descubrimos y priorizamos las amenazas que puedan comprometer los servicios de las infraestructuras o los accesos a los datos. Observamos y comprobamos el cumplimiento de los principales marcos de seguridad IT / OT (ISO, NIST, PCI, NERC CIP…) que aplican a sectores industriales como la automoción, sector financiero, sector energético, etc... En definitiva, Identificamos, analizamos y tratamos los riesgos informáticos, priorizando las amenazas más importantes para la empresa, aportamos nuestro conocimiento en la gestión de incidentes para minimizar el impacto de forma rápida y eficaz y aumentar la capacidad de respuesta para asegurar la continuidad del negocio.

Por último, quiero recordar que si tienes una empresa o negocio de menos de 49 trabajadores y quieres conseguir ayudas de hasta 12.000 €, en ABF te asesoramos y te ayudamos a realizar los trámites necesarios para solicitar el Kit Digital y ser una empresa más segura. Ponte en contacto con nosotros en el 941 10 70 80 o abfsistemas.es