Las fiestas de San Mateo 2024 no contarán con Espacio Peñas 2.0: Los motivos

La Federación de Peñas de Logroño anuncia que San Mateo 2024 "no contará con Espacio Peñas 2.0". La organización ha asegurado, a través de un comunicado, que "tras mantener las oportunas negociaciones para reconducir el evento y llegar a tiempo, no se ha logrado encontrar una fórmula con las garantías suficientes para que Espacio Peñas 2.0 se pueda celebrar".

Han recordado que la gestión del proyecto se inició el pasado mes de enero, con el objetivo de ampliar la oferta de 2023 y "contar con un espacio más ambicioso y multitudinario". Para ello, se inició el contacto con numerosas promotoras musicales que pudieran organizar el evento.

No obstante, han señalado que dichos contactos "no fructificaron puesto que la viabilidad del Espacio Peñas 2.0, en las mismas condiciones de la edición pasada, está condicionada por la necesaria colaboración del Ayuntamiento". Sin embargo, han añadido que "no fue hasta hace apenas unas semanas cuando la idea de una colaboración público-privada se abrió camino gracias a una posible aportación económica del presupuesto municipal, que ni si quiera se había planteado con anterioridad".

"A pesar de esta alternativa, y teniendo en cuenta el poco tiempo restante, la formalización de un acuerdo no fue posible, ya que el abastecedor habitual no aceptó las condiciones demandadas por la Federación", han indicado desde la organización.

En este punto, han recordado que "una colaboración de este tipo, entre una administración pública y una promotora privada, se materializó durante las fiestas mateas del 2023". Han dejado claro que con este evento "no se encuentra el interés lucrativo y que la aportación recibida en ediciones anteriores ha sido reducida, e incluso inexistente en algunas ocasiones".

"La triste noticia de la imposibilidad en la celebración de la edición de 2024 del Espacio Peñas se precipitó el día 2 de septiembre, cuando, tras la reunión entre las nueve peñas, la Federación, el Ayuntamiento y el promotor no se lograba llegar a un consenso", han lamentado.

Finalmente, Federación de Peñas ha anunciado que "se pone ya a trabajar en la celebración de un Espacio Peñas 2025, y se pone a disposición del Ayuntamiento para alcanzar una fórmula garante para ello".

¿Qué dice el ayuntamiento de logroño?

Pues asegura que no solo ofreció los servicios habituales de seguridad y limpieza, sino que también puso a disposición de las peñas una cuantía económica “más que suficiente” para garantizar la viabilidad del evento.

Según Miguel Sainz, el proceso para organizar el Espacio Peñas comenzó inmediatamente después de las fiestas de San Mateo de 2023.

"Lo echaremos de menos, va a dejar un hueco importante, y bienvenido será en 2025, pero nadie es insustituible". Así lo ha dicho este miércoles el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, sobre la desaparición del Espacio Peñas 2.0 de la programación de las fiestas de San Mateo 2024, que se van a celebrar en Logroño del 20 al 26 de septiembre.

Como ha dicho el edil en rueda de prensa, a preguntas de los medios de comunicación, y tras la confirmación esta misma mañana por parte de la Federación de Peñas de que este espacio no iba a abrir en esta 67 edición de los festejos, "estamo orgullosos de la trayectoria de muchísimos años de este espacio", del que ha recordado que son responsables del propias peñas.

"Su ausencia deja un hueco importante, nos hubiera gustado contar con ello, pero no hacemos tampoco la programación en función del Espacio Peñas", ha afirmado Sáinz, quien ha recalcado que "hemos trabajado durante meses antes en las mejoras del programa, que están ahí por iniciativa municipal, con o sin Espacio Peñas".

Por eso, ha subrayado que "bienvenido será en 2025 el Espacio Peñas o cualquier otro espacio con estas características, este año lo echaremos de menos, pero nadie es insustitubible, las fiestas siguen adelante con un buen programa, musicalmente mejorado, y con un atractivo que tiene San Mateo por sí mismo que nos va a llenar la ciudad".

Y, en este marco, como ya avanzó ayer en el pleno municipal, ha insistido en que "en 2025, los conciertos van a ser uno o más, mejores, de primer nivel".

Algo para lo que se va a explorar tanto la colaboración público-privada, y en lo que ha recordado que es necesario buscar "un espacio adecuado para un gran concierto de pago", como por un cambio en la contratación municipal de forma directa, lo que implicaría "un fuerte aumento del presupuesto" del Consistorio.

"El año que viene va a estar a otro nivel", ha incidido Miguel Sáinz, quien ha insistido en que "quienes han confirmado hoy que no hay Espacio Peñas han sido las propias peñas", ya que ha recordado que se trata de una iniciativa de estos colectivos, en la que el Consistorio "ha colaborado siempre en limpieza, cesión de espacios o seguridad policial, y el año pasado, incluso, en el patrocinio de un concierto".

Una actuación, la de La Pegatina, que ha sido objeto de polémica incluso ayer en el pleno municipal, en el debate sobre reconocimientos extrajudiciales de crédito, un trámite necesario para el pago de ese patrocinio -que, según la oposición, ha podido ser la causa del desencuentro de las peñas con el promotor- "que no ha tenido nada que ver" -en palabras del concejal- y que se va a resolver en un mes o dos.

Miguel Sáinz ha vuelto a relatar cómo el Ayuntamiento "ha hecho todo lo posible" por el Espacio Peñas "desde que nos enteramos de los desencuentros con el abastecedor". Una circunstancia que, en el pasado mes de agosto, llevó al Consistorio incluso "a poner sobre la mesa una cantidad importante de presupuesto" para favorecer que la iniciativa saliera adelante, además de más nombres de promotores.

Sin embargo, no ha habido solución posible, y esta mañana, la Federación ha confirmado que este año no habrá Espacio Peñas, al menos como el año pasado, ya que el concejal ha dicho que se les ha ofrecido colocar una carpa, del mismo modo que se hacía anteriormente "para actividades, aunque no sean tan ambiciosas", para lo que no hay respuesta de momento. "El Ayuntamiento está tranquilo porque hemos aportado todo lo que podíamos", ha concluido Miguel Sáinz.