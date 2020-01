El 'zasca' de Abascal a Podemos La Rioja por querer declararle 'persona non grata'

Abascal devuelve a Podemos La Rioja el 'golpe' de querer declararle "persona non grata". Es lo que esta semana planteaba la formación morada a lo que el lider de Vox ha contestado. Llama "personas non inteligentes" a los dirigentes de Podemos en una publicación a través de Twitter y aporta un gráfico en el que se indica que Vox obtuvo en la comunidad riojana 18.772 votos, frente a los 11.584 de Podemos. La diputada de Podemos-Equo, Raquel Romero, anunciaba esta semana que promoverá una declaración institucional en el Parlamento riojano para declarar al líder de Vox Santiago Abascal 'persona no grata' tras "las amenazas sufridas por dos trabajadoras que imparten charlas de sexualidad en los colegios". Justificaba, la también consejera de Participación del Gobierno riojano, esta declaración en la incitación de Abascal al "odio y la división entre españoles".

Y es que, en concreto, la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Mixto (sección Podemos-Equo) de La Rioja, Raquel Romero, ha propuesto declarar "persona non grata" al presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, por "incitar al odio y a la división entre españoles".

Según explicó, el pasado fin de semana, desde la cuenta nacional de Vox en Twitter se lanzó un mensaje con un vídeo "manipulado, sacado de contexto y tomado de una sesión dirigida a familias, no a alumnos", lo que ha originado "insultos y amenazas de muerte", según denunciaron Arriero y Sáenz, quienes desde hace siete años ofrecen talleres de contenido afectivo sexual en los centros educativos riojanos.

Para la diputada regional de Podemos, esta campaña de desprestigio hacia las profesionales de Serise "no tiene precedentes en esta comunidad autónoma desde la recuperación de las libertades democráticas".