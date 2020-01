El PP exige al presidente del Parlamento de La Rioja que rectifique públicamente o presente su dimisión

El Portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de La Rioja, Jesús Ángel Garrido, ha exigido al Presidente de la Cámara Regional, el socialista Jesús María García, “una rectificación expresa, pública e inequívoca en relación a sus lamentables mensajes en la red social twitter. Si no lo hace, debe dimitir de su cargo como presidente de la Cámara por unas declaraciones que lo sitúan al margen de su papel institucional, en las que insulta gravemente a quienes no comparten su opinión y en las que, de manera irresponsable, se atreve a amenazar a la jefatura del Estado”.

En concreto, el Portavoz del Grupo Popular en la Cámara Regional se ha refereido a dos tuits publicados el pasado 7 de enero por el presidente del Parlamento de La Rioja, Jesús María García, desde su perfil en twitter (@Comopunos2) en los que dice textualmente: “La derecha utiliza constantemente en sus discursos al Rey contra la democracia. Ha llegado la hora de que Felipe VI se desmarque públicamente de esta derecha fascista, o tal vez sea el momento de que España se pronuncie sobre su futuro en las urnas”.

Con anterioridad, publicó el siguiente mensaje en la misma red social: “Todos esos HPs que mandan mensajes a los diputad@s del PSOE para que no voten un gobierno socialista con el apoyo de separatistas, ¿Por qué no se los mandaban a los diputa@s de PP y Cs hace unas semanas? Con su abstención se hubieran evitado la de los separatistas”.

“Dos tuits lamentables, no es necesario traducir el término ‘HP’, se sobreentiende. En cualquier caso, este tuit parece que se ha borrado de un perfil que hoy ha dejado de ser público, lo que indica que alguna preocupación debe tener el presidente de la Cámara”, ha apuntado el Portavoz Popular.

Jesús Ángel Garrido ha señalado que “no podemos tolerar que se ponga en tela de juicio la neutralidad de la Jefatura del Estado o que se llame antidemócratas a los representantes del Partido Popular”.

“Jesús María García, como presidente del Parlamento Regional, es la segunda autoridad de Comunidad Autónoma y lo es las 24 horas del día y los 365 días del año. Representa a todos los riojanos y no puede escudarse en que son afirmaciones a título personal, todas las opiniones son personales. Respetamos, como no puede ser de otra manera sus opiniones, pero lo que no puede hacer es equiparar una opinión al insulto, qué talante evidencia con esa actitud”, ha afirmado.

“Mientras García sea presidente del Parlamento y tenga esa función institucional, entendemos que debe comportarse con el decoro que requiere su cargo. Es intolerable que la figura del presidente del Parlamento de La Rioja sostenga que la derecha utiliza la figura del Jefe del Estado contra la democracia, porque eso quiere decir que la Derecha es antidemocrática, porque eso quiere decir que quienes votan opciones policitas de centro derecha son antidemocráticos. Es intolerable que se amenace al Jefe del Estado, porque su obligación es respetar la Constitución de la A la Z y desde luego las amenazas no forman parte de la definición de respeto”, ha resaltado.

Del mismo modo, Jesús Ángel Garrido ha reclamado al PSOE de La Rioja que “desautorice” las palabras de un destacado dirigente del Partido Socialista en La Rioja como es Jesús María García.

Por otro lado, el Portavoz del Grupo Popular ha anunciado la presentación de una Proposición No de Ley en la Cámara Regional con el objetivo de obligar a los socialistas riojanos a que se pronuncie públicamente sobre los pactos que han desembocado en la investidura de Pedro Sánchez, con el propósito de conocer las razones que les han llevado a poner el Gobierno de la nación “en manos de terroristas y golpistas; en aquellos a quienes les importa un comino la gobernabilidad de España; así como las razones por las que el PSOE no sigue sosteniendo lo que defendió hasta el pasado 10 de noviembre. Lo que antes era blanco, hoy es negro”.