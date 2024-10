Fernando, el conductor que recorrió 125.000 kilómetros con la UD Logroñés se jubila el día de su 65 cumpleaños

Fernando Martínez Sáenz, conocido por ser el conductor del autobús de la Unión Deportiva Logroñés durante los últimos 11 años, hacía su último viaje oficial el pasado domingo, cuando el equipo se enfrentó al Club Deportivo Izarra, en Estella.

Coincidiendo con su 65 cumpleaños, Fernando ha llegado a su jubilación, tras una larga trayectoria de casi 51 años cotizados.

Nacido en Logroño y con una carrera vinculada al mundo del transporte desde los 14 años, Fernando empezó trabajando en carrocerías de autobuses antes de cumplir su sueño de convertirse en conductor.

Durante más de cinco décadas, Fernando ha conducido por carreteras españolas y europeas, pero los últimos 11 años con la UD Logroñés han sido especialmente significativos para él. "Siempre me ha gustado estar con ellos, acompañarlos en sus viajes, y sentirme parte del equipo", comenta emocionado.

el ascenso a Segunda División. "Fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida Fernando Martínez Sáenz Conductor

Fernando, que ha recorrido aproximadamente 125.000 kilómetros con el equipo, recuerda con especial cariño el ascenso a Segunda División. "Fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. No sabía si llorar, correr o gritar cuando ganamos por penaltis", relata sobre aquel inolvidable partido. A pesar de no haber podido celebrarlo como hubiera querido debido a las restricciones por COVID, Fernando lo considera uno de los momentos más especiales de su carrera.

Sus compañeros, jugadores y entrenadores lo describen como una persona educada, amable y siempre dispuesta a animar tanto en los buenos como en los malos momentos del equipo. "Es un honor haber acompañado a este club durante tantos años", añade Fernando, quien asegura que, aunque se jubile, seguirá apoyando a la UD Logroñés desde las gradas.

me toca disfrutar de todo lo que no he podido hacer hasta ahora Introduzca autor aquí Introduzca posición aquí

A partir de hoy, Fernando afrontará una nueva etapa, pero con la certeza de que su legado permanecerá en la memoria de todos aquellos que lo han conocido a lo largo de su carrera. "Lo que más voy a echar de menos es levantarme cada mañana sabiendo que tengo que ir a trabajar, pero ahora me toca disfrutar de todo lo que no he podido hacer hasta ahora", concluye con una sonrisa.

Tras medio siglo de trabajo, Fernando se retira con gratitud hacia sus compañeros y el equipo directivo que ha confiado en él durante todos estos años.