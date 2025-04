El aviso que manda Isaac Fouto sobre las posibles sanciones por las expulsiones de la final de Copa: "Ojo con Bellingham"

El Real Madrid perdió por 3-2 en la final de la Copa del Rey ante el Barcelona. El título se fue para la Ciudad Condal gracias a un tanto de Koundé en el minuto 116 de la prórroga. Un gol que cerró un partidazo de alternativas e idas y venidas en el que ambos encuentros tiraron de corazón y que se cerró de la peor forma posible con las expulsiones de Rüdiger, Bellingham y Lucas Vázquez por protestar una decisión del colegiado De Burgos Bengoetxea.

RFEF El defensa alemán tuvo que ser agarrado por varios compañeros para evitar que se fuera a por el árbitro.

El acta arbitral

En el capítulo de expulsiones, el acta indica que "en el minuto 120 el jugador (22) Rudiger, Antonio fue expulsado por el siguiente motivo: por lanzar un objeto desde el área técnica sin llegar a alcanzarme". "Tras ser enseñada la tarjeta roja, tuvo que ser sujetado por varios miembros del cuerpo técnico, mostrando una actitud agresiva", añade el escrito.

"En el minuto 120 el jugador (17) Vázquez Iglesias, Lucas fue expulsado por el siguiente motivo: por protestar una de nuestras decisiones, entrando varios metros en el terreno de juego haciendo gestos de disconformidad", según el acta del colegiado vizcaíno.

También señala que "en el minuto 120 el jugador (5) Bellingham, Jude Victor William fue expulsado por el siguiente motivo: una vez finalizado el partido, se dirigió hacia nuestra posición en actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por sus compañeros".

isaac fouto explica las posibles sanciones

En Tiempo de Juego le hemos preguntado este domingo a Isaac Fouto por las posibles sanciones a los tres futbolistas del Real Madrid y su respuesta ha sido sorprendente. El experto arbitral ha confirmado que la sanción a Rüdiger estará en una horquilla situada entre los 4 y los 12 partidos: "Tal y como dictamina el artículo 101, agarrar, empujar, zarandear o producirse mediante otras actitudes con violencia leve hacia los árbitros y yo creo que la de Rüdiger va a ser la mayor", ha asegurado Fouto.

RFEF Antonio Rüdiger es agarrado por un miembro del cuerpo técnico de Real Madrid.

"Ojo porque a Bellingham también lo encuadraría en ese artículo. Yo creo que a Bellingham también le pueden caer 4. Lo que pasa es que en esa horquilla de 4 a 12 a Rüdiger, seguramente le caigan más que a Bellingham, pero no olvidemos que la actitud agresiva y que tuvo que ser sujetado por los compañeros también se describe en el acta del jugador inglés. No descartemos que también le caigan 4, una sanción grave, que cumplirían todos en Liga. En el caso de Lucas Vázquez, una sanción menor, que cumpliría en la Copa del Rey de la próxima temporada. Yo creo que van a ser más de 4 para Rüdiger, mínimo 4 para Bellingham y 1 para Lucas Vázquez. Resumiendo que Rüdiger y Bellingham se perderían, prácticamente, lo que queda de Liga".

el arbitraje de la final

Fouto también ha explicado la valoración que se hace en el CTA del arbitraje realizado en la final por De Burgos Bengoetxea y González Fuertes, los colegiados de campo y VAR del partido: "Muy buena. No fueron las 24 horas mejores para ambos y lo superaron con nota después de todo lo que se habló en la previa y la presión añadida que tenían. Hay que tener en cuenta que una Final de Copa para un árbitro es el acontecimiento más grande que pueden pitar en un año en España. Es su final y genera mucha ilusión, pero la previa no fue del gusto de los árbitros. Lo que es el partido y la intervención del VAR en esa última jugada se valoran de forma muy correcta. Hubo algún fallo menor, que no influyó en el resultado, pero muy buenas sensaciones por parte del Comité".

