El agustino español Luis Marín de San Martín destaca la huella que ha dejado el Papa Francisco en la Iglesia: "Ha sido una voz profética, una Iglesia sinodal es su gran legado”

El subsecretario del Sínodo de los Obispos, Luis Marín de San Martín, ha repasado en 'La Linterna de la Iglesia' la huella que deja el Papa Francisco, resaltando su cercanía, su coherencia y su impulso decidido hacia una Iglesia sinodal, alegre y misionera.

El agustino español ha asegurado que no esperaban la noticia de su muerte repentina, destacando que "todos esperábamos su recuperación porque era un luchador, pero ya en la bendición de Pascua lo vimos muy tocado, en su rostro, en su voz”, poniendo el acento en que “su pontificado empezó pidiendo la bendición al pueblo y termina caminando entre ese mismo pueblo en la plaza de San Pedro. Se nos fue de forma rápida, pero no inesperada”.

“Un Papa de distancias cortas y mirada profunda”

Luis Marín de San Martín no solo ha sido colaborador cercano del Papa, sino también testigo privilegiado de su humanidad y estilo directo. “Lo primero que me llamó la atención fue cómo me miraba a los ojos. Como si tuviera todo el tiempo del mundo para mí”, afirma. Francisco, según el agustino, era “un hombre muy práctico, muy preciso, con respuestas concretas”, pero también alguien que sabía tomarse el tiempo para escuchar, bromear y acompañar con calidez.

El subsecretario recuerda con especial cariño una anécdota personal: “Me llamaba San Martín. Para los argentinos, San Martín tiene un significado muy profundo. Me decía: ‘No se preocupe si le llamo así’.” Y también revive con gratitud una frase que le quedó grabada: “Estoy contento con su trabajo. Mucho ánimo. Siga adelante. Sin miedo. A veces el Espíritu crea confusión, pero luego pone armonía. También lo hará en su corazón”.

Más allá del trato personal, Marín de San Martín destaca las tres grandes cualidades proféticas del Papa: “Pasión por la verdad, unión íntima con Dios y disponibilidad para entregar la vida”. Explica que Francisco ha sido un hombre profundamente espiritual, devoto de la Virgen y de las tradiciones que le inculcaron su madre y su abuela. “Era un hombre que se ha gastado hasta el final, como los profetas. Una voz incómoda para algunos, pero coherente, libre, entregada”.

La sinodalidad, corazón del pontificado

Uno de los grandes legados de Francisco, según Marín de San Martín, es la sinodalidad: ese “caminar juntos” que ha definido la vida eclesial de la última década. “La sinodalidad no es una invención del Papa Francisco. Es el modo de ser Iglesia desde los orígenes, en la Escritura, en la tradición patrística y teológica”, sostiene. A través de este proceso, la Iglesia ha redescubierto su dimensión participativa, abierta y corresponsable: “Una Iglesia donde caben todos, una Iglesia que no cambia el depósito de la fe, pero lo vive y lo desarrolla en la historia concreta”.

La sinodalidad, añade, implica una “revitalización y reforma”, con vocación misionera, alegre, entusiasta. “Francisco insistía en la alegría, en una Iglesia que no tenga miedo. Una Iglesia alegre y evangelizadora, atenta al mundo y al mismo tiempo a las emociones del Espíritu”, asegura Marín de San Martín. Frente a quienes pudieran ver este proceso como algo difuso o ideológico, el subsecretario insiste: “Es un proceso muy bello, pero también muy exigente. Nos impulsa a todos a la coherencia”.

Desde esta perspectiva, imagina el futuro de la Iglesia como continuidad y esperanza: “Una Iglesia valiente, sin miedo, comprometida, misionera. Que vive desde la radicalidad del Evangelio. Estamos viviendo días de profunda eclesialidad. Se ve una Iglesia viva, con mucha vitalidad y, sobre todo, con mucho amor”.

“Un Papa cercano que supo llegar al corazón de muchos alejados”

Marín de San Martín también reflexiona sobre el impacto de Francisco más allá de los límites de la Iglesia, en un mundo cada vez más secularizado y a menudo escéptico frente a las instituciones religiosas. “Francisco ha sabido tender puentes con los alejados. Porque era un pastor coherente, cercano y humano”, explica. El Papa, afirma, nunca se colocó en un pedestal. “Ya Juan XXIII comenzó a bajar al Papa del pedestal. Francisco ha sido un hombre que camina con el pueblo”.

Una de las claves de su éxito comunicativo, incluso entre los no creyentes, ha sido su estilo directo y su lenguaje sencillo. “Todos, todos, todos. Dios perdona siempre. Hagan lío. El pastor con olor a oveja. Se entiende. Ha hablado con el corazón y eso ha llegado al corazón de muchos”, dice el agustino. Para él, estos gestos y palabras son el reflejo de una fe vivida, no solo proclamada.

De cara al futuro, Marín de San Martín invita a mantener la esperanza, sobre todo en estos tiempos de transición. “Eligen al sucesor de Pedro, pero también al sucesor de Francisco. Hay una continuidad”, subraya. “Tenemos que confiar en el Espíritu Santo. No ponerle obstáculos. Y caminar con ilusión y entusiasmo hacia adelante. El Espíritu guía a la Iglesia, no nosotros”.

La muerte de Francisco, en pleno jubileo de la esperanza, es para él también un símbolo: “Un mensaje providencial. Miramos el futuro con esperanza. Porque no estamos solos. Porque el Espíritu sigue actuando”.