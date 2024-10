Un experto explica el secreto para mantenerse activo en los días más cortos del año: “A los mayores”

El director del Máster Universitario en Gerontología de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Xabier Lorente, explica en COPE Rioja cómo la socialización en las personas mayores es "un vector terapeútico importante". Es vital que las personas mayores estén en contacto con otras.

La llegada del otoño, y después de invierno, hace que sea más difícil relacionarnos con otras personas porque el tiempo empeora y salimos menos a la calle. Los días son más cortos y hace frío. Pero esto tampoco es no excusa para no salir de casa. Quien trabaja o estudia tiene obligaciones que facilitan esas relaciones pero quien ya no tiene esas responsabilidades puede tender a 'relajarse' y no vestirse para salir a la calle.

ES cierto que las personas mayores están más limitadas para mantener el contacto y no tiene esas obligaciones laborales.

¿Hasta qué punto les afecta? ¿Cómo les cambia la vida y la salud este mayor aislamiento social? ¿En qué les ayuda el contacto con otras personas?

Como experto, Xabier Lorente, director del Máster Universitario en Gerontología de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), lo tiene claro: "Salir a la calle y estar en contacto con otras personas previene patologías".

Pero, ¿hasta qué punto es fundamental que las personas mayores mantengan el contacto con otras personas?. ¿La soledad puede incluso empeorar patologías?. ¿Es más peligroso el aislamiento que el frío?. Su respuesta es contundente: "Sí".

El experto señala en COPE que la llegada del otoño y, tras éste, el invierno, hace que sea más difícil interaccionar con el resto de personas porque el tiempo empeora y se sale menos a la calle. De este modo, las personas están más "limitadas" para mantener las relaciones sociales, cuando éstas, ha subrayado, "son la vida" porque "somos seres sociales".

"Necesitamos del otro para poder identificarnos como personas y dar respuesta a nuestras necesidades y deseos, crecer como personas", ha subrayado.

Las personas "necesitan de contacto humano" y, en el caso de las personas mayores, el hecho de estar solas puede, incluso, empeorar patologías.

Estar con otras personas, por tanto, es clave para su bienestar, ha resaltado ante la celebración, este 1 de octubre, del Día Internacional de las Personas Mayores.

Mañana 2 de octubre, además, se celebra el Día del Educador Social y, a este respecto, ha valorado el papel que estos trabajadores realizan para potenciar las relaciones personales y "que haya un sentimiento de comunidad".

Ha explicado cómo la vida cotidiana de las personas tiene todo un abanico de actividades que pueden ser estimulantes, desde levantarse por la mañana hasta ir al mercado a comprar fruta o asearse.

Actividades que pueden requerir, en algunos casos, de ayuda de profesionales y que la persona necesita seguir haciendo para tener calidad de vida.

Junto a esto, ir a un grupo de lectura, a baile o al centro cívico implican establecer relaciones comunitarias que nos ponen en relación con otras personas.

Lorente explica cómo las actividades que se realizan tienen que tener "significado para la persona" y "que no sólo sea un trabajo terapéutico".

Por ejemplo, jugar al bingo implica relacionarse con otras personas y, también, aunque sea una actividad lúdica, puede suponer reconocer los números, trabajar la atención visual y estimular capacidades para evitar el deterioro de la persona.

Sin embargo, esa actividad, jugar al bingo, tiene que tener "sentido" para la persona y, por eso, a la hora de elegir la actividad que va a realizar la persona mayor hay que conocer la historia de esa persona y ver si va a tener "sentido" para ella.