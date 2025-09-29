El entrenador del DUX, Héctor Blanco, estalla contra el VAR en la Liga F: "Me siento engañado"

La jornada en el fútbol femenino ha estado marcada por la polémica en la derrota del DUX Logroño frente al Alhama (2-4), un rival directo en la clasificación. El encuentro ha quedado condicionado por la expulsión por doble amarilla de Nancy Amoh, en el minuto 43, una decisión que ha provocado el enfado del cuerpo técnico y ha desorganizado al equipo en el campo.

Me siento engañado, porque me han contado una cosa y luego hacen otra" Héctor Blanco Entrenador del DUX

El entrenador del DUX, Héctor Blanco, ha mostrado su hartazgo con el sistema de videoarbitraje de la Liga F. "Yo, ya, hoy doy por perdido el VAR, no tengo ni idea cómo va. Tampoco quiero que me hagan ya reuniones, porque me han hecho reuniones y me siento engañado, porque me han contado una cosa y luego hacen otra. Paso del VAR directamente", ha declarado.

En la misma línea, la jugadora Paula Moreno ha admitido que la expulsión les "ha pasado factura" y que el equipo se vino abajo en los minutos finales.

Cara y cruz para los otros equipos riojanos

En la Segunda RFEF, la Unión Deportiva Logroñés ha ofrecido su mejor versión al golear a la Mutilvera por 0-4, encadenando así tres victorias consecutivas y dando una alegría a su afición.

Por su parte, la Sociedad Deportiva Logroñés ha empatado a uno contra el Amorebieta en un partido muy disputado. A pesar de que el punto se valora positivamente para seguir invictos, en el equipo blanquirrojo queda la sensación de haber merecido más, especialmente por dos posibles penaltis no señalados por el colegiado.

El entrenador ha comentado que deben "valorar con esa fortaleza de saber que el trabajo nos iguala a un equipo como es el Amorebieta". Sobre las jugadas polémicas, ha sido claro, "son 2 jugadas difíciles. Sergio nos dice que le pisan en el área claramente. La segunda acción sí que la hemos podido ver, se ha visto en vídeos, se ha visto en foto. Oye, es penalti, ya está, no nos lo han pitado".

Baloncesto y balonmano completan el fin de semana

En balonmano, el Ciudad de Logroño ha caído por la mínima (29-28) ante el Cuenca en la Liga Sacyr ASOBAL.

En baloncesto, el Club Baloncesto Clavijo ha vencido 25-80 al Valle de Egüés, asegurando su pase a la siguiente fase de la Copa de España. También ha logrado la clasificación el Logrobasket tras superar al Iraurgi (64-75). Además, en la Liga Femenina Challenge, el Bosonit Unibasket ha debutado con una importante victoria en la cancha del Paterna por 63-72.

La pareja formada por Eric Jaka y Martxel Iztueta se ha proclamado campeona de la Feria de San Mateo al ganar con merecimiento por 22-18 a Altuna III y Ezkurdia.