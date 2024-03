El discurso tan criticado como valorado de un entrenador de tenis de Mallorca a un niño: "No puedes venir"

Para evitar que aparezca la frustración al no ver resultado alguno cuando se antoja como fundamental la figura del coach. En los últimos días, se ha hecho viral esta publicación del entrenador mallorquín Pepe Demí en la que comparte un discurso para un niño que iba perdiendo un partido de tenis y se ha llenado de comentarios tanto positivos como negativos.

El coaching es un proceso de aprendizaje y descubrimiento sobre nosotros mismos, mediante la exploración y aportación de nuevas perspectivas e ideas. Por ejemplo, al librarnos de un prejuicio muy arraigado, logramos abrir nuestra mente y adquirir nuevos conocimientos.

El mundo es difícil. Cambia y nos pone dificultades. Y todos necesitamos enfrentarnos a las realidades que nos encaran. Cambios, nuevas formas de pensar, nuevas formas de trabajar, nuevos retos. Momentos de cambio, de conflictos internos... Y mucho más en el mundo del deporte.

Gracias a sus conocimientos, formación y experiencia, un entrenador personal es una persona capacitada para sacar tu mejor rendimiento cuando quieras hacer ejercicio y obtener mejores resultados que si entrenaras tú solo y este es el objetivo que se plantea con este discurso Pepe Demí a este joven.

Un entrenador de tenis a un niño

En la publicación, el entrenador señala que "muchas veces caemos en la sensación de tener el trabajo hecho cuando el tenis se empeña en demostrar que hasta el último punto todo está aún por decidir": "Si una manera de jugar te ha llevado a conseguir una ventaja sobre tu rival, ten por seguro que te ayudará a cerrar el partido".

"La falsa sensación de seguridad que te da pasar bola en los momentos clave puede llevar al rival ante una ventana de oportunidad que veía imposible", reflexiona, "algunas veces perderás, pero si vas puliendo el mantener tu estilo en los momentos decisivos, estarás creando un jugador capaz de mantener la cabeza fría en los momentos más complicados".

"No puedes venir"

"El único error que estás cometiendo es que juegas superbién los puntos", comienza este entrenador, "pero cuando llega el momento decisivo, la fallas, pero la fallas porque que juegas diferente, yo lo que quiero es lo que te he dicho muchas veces": "Yo no me voy a enfadar si fallas".

El entrenador destaca que un "40 iguales, se juega igual que un 15 - 40 o un 40 - 0": "Porque si tú juegas normal, ¿qué está pasando? Que estás ganando. De repente te pones 40 - 0, te crees que ya lo tienes y te pones a pasar bolas, claro, el otro te gana y te quedas con la sensación esta como de haber perdido, ¿a que sí?".

"En los momentos decisivos, cuando sea un 40 - 30 o un 40 - 0, cuando puedas ganar el juego, te quiero agresivo, a por todas, valiente", sigue con su speech, "cuando tengas la oportunidad tienes que acabar ganando el punto, los partidos no se juegan, los partidos se ganan o se pierden": "Tú no puedes venir solamente aquí a jugar".

El entrenador explica que "tienes que ir con la mentalidad de poder ir a ganar y si luego no sale, no sale": Pero te quiero a tope y, sobre todo, te quiero valiente. ¿Sí o no? Venga". Las redes se han volcado con la importancia del mensaje que lanza este preparador que se ha hecho viral, tanto como hay muchos que lo critican.