Un argentino va al hospital en Ibiza para una consulta y se lleva una sorpresa cuando le hacen pagar: "349 euros"

En plena temporada alta en Ibiza, uno de los destinos turísticos más visitados de Europa, un turista argentino ha generado una oleada de comentarios en redes sociales tras compartir su experiencia médica en la isla. Maty, como se hace llamar en TikTok, publicó un vídeo en el que advierte: “Si te pasa algo en Ibiza, ten en cuenta que la consulta sale a 349 euros”. Y es que lo que comenzó como un malestar físico terminó convertido en una factura médica que pocos extranjeros prevén al pisar suelo español sin seguro sanitario.

El joven relató que todo comenzó con “una inflamación en la cara” que le preocupó lo suficiente como para acudir a un centro médico. Allí, tras la consulta, le diagnosticaron “dos quistes debajo de una muela”. Pero lo que más llamó la atención no fue el tratamiento, sino el coste: 349 euros por la atención recibida. Una cifra que desató cientos de comentarios y un encendido debate sobre la sanidad pública y privada en España y sobre la responsabilidad de los turistas en materia de seguro médico internacional.

El precio de no tener seguro

El vídeo de Maty se viralizó rápidamente, y no tardaron en aparecer las respuestas, muchas de ellas recordando lo que debería ser, según varios usuarios, un paso básico antes de viajar: contratar un seguro médico de viaje. “Cuando viajo fuera de la Unión Europea contrato un seguro médico. Sentido común se llama”, comentaba un usuario.

Y es que no todos los turistas que llegan a España tienen derecho a atención gratuita. Los ciudadanos de la Unión Europea pueden acceder al sistema sanitario público si presentan la Tarjeta Sanitaria Europea. Pero en el caso de turistas de países como Argentina, la asistencia médica no subvencionada implica tener que pagar los servicios recibidos si no existe un convenio bilateral o si el viajero no ha contratado un seguro.

Muchos usuarios apuntaron que el coste no es ninguna sorpresa. “Es así en todos los países del mundo… no cotizas, hay que pagar”, decía un internauta. Otros fueron más críticos: “Mucho Ibiza y luego no tenemos ni para un seguro médico básico” o “Si no tienes para un seguro, mejor no viajes”.

Este tipo de situaciones se repite con frecuencia en zonas turísticas, especialmente en destinos con alta demanda hospitalaria como Baleares, Canarias o la Costa del Sol. El propio Ministerio de Sanidad español lo deja claro en su página oficial, donde explica que la atención sanitaria pública no es gratuita para ciudadanos de fuera de la UE si no hay cobertura legal previa.

¿Hospital público o privado?

Aunque algunos usuarios dudaban del cobro, preguntándose si se trataba de un hospital público como Can Misses, el debate también sirvió para aclarar una cuestión frecuente: en muchos casos, los turistas acuden a centros privados sin saberlo, o bien se les factura la atención si no presentan ningún tipo de documentación médica válida.

Su testimonio ha servido como recordatorio para miles de usuarios: viajar implica prever todo tipo de contratiempos, incluida la salud. Como bien apuntan algunos en los comentarios: “Es de primero de viajero… ir sin seguro médico por la vida fuera de tu país”. Una frase que, después de este episodio, muchos no olvidarán la próxima vez que reserven sus vacaciones a Ibiza o cualquier otro rincón del mundo.