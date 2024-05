20 startups buscaran en Menorca hasta 300.000 euros de inversión

Esta semana arranca en Menorca la 10ª edición de uno de los encuentros de startups de mayor relevancia del sur de Europa, Decelera Menorca, la primera deceleradora de startups del mundo que pone el foco en la sostenibilidad, en especial en los sectores de la movilidad sostenible, healthtech, edtech, fintech, agtech o cleantech.

20 startups se darán cita en la isla de Menorca a partir del jueves 23 de mayo y hasta el 2 de junio, donde se reunirán con mentores e inversores nacionales e internacionales, presentarán sus proyectos y asistirán a ponencias y workshops con emprendedores de éxito. La organización del evento ha seleccionado a las 20 startups finalistas de entre más de 2.300 solicitudes provenientes de todo el mundo, un 35% más que en la anterior edición, cuando se presentaron 1.700 startups.

Como en las pasadas ediciones, en Decelera Menorca las startups podrán optar a un máximo de 300.000 euros de inversión para impulsar su proyecto. Detrás de la organización está Decelera Ventures, un fondo early stage que invierte en el sur de Europa, que en el pasado año levantó 38 millones de euros y que cuenta con un portfolio de 19 compañías, como Dcycle, Allread, Haddock, Webel y Flown, entre otras. El fondo prevé invertir en más de 50 proyectos en los próximos 3 años, con tickets de entrada de hasta 300.000 euros y hacer posteriores acompañamientos de las inversiones.

La misión de Decelera Ventures es acompañar a emprendedores y startups para lograr impulsar y consolidar sus ideas de negocio. Para ello, además de analizar su viabilidad, se centran en las habilidades sociales y emocionales de sus fundadores. “Nuestro objetivo es apoyar a emprendedores con propósito, para ayudar a despegar a los próximos unicornios tecnológicos sostenibles”, explican desde la organización.

Decelera Ventures es la primera “deceleradora” del mundo, que alcanza su máxima expresión en el programa Decelera Menorca. En este evento, los fundadores bajan el ritmo, conectan con ellos mismos y con las necesidades de su negocio, y buscan inversores desde una perspectiva centrada en la tecnología y la sostenibilidad.

Este método de deceleración se basa en tres fases: Breathe (reducir la saturación de la rutina), Focus (creación y epifanía) y Grow (aterrizar las ideas y presentarlas a inversores). Desde 2015, año en el que se celebró la primera edición del evento, más de 10.000 startups de más de 95 países han presentado en Decelera sus proyectos. “Nos movemos principalmente en el mercado europeo, aunque con un marcado acento español”.

En los diez días de deceleración de Decelera Menorca, participarán más de un centenar de los emprendedores y speakers más influyentes de Europa. También contará con la presencia de más de 20 alumni, startups que han pasado por el programa en ediciones anteriores. Más de una quincena de venture capital e inversores internacionales podrán conocer los proyectos de las 20 startups finalistas, como la comunidad global de talento Nova, la plataforma de generación de scoring crediticio para inmigrantes africanos de US o Europa Kredete, la plataforma que conecta empresas y universitarios a través de los trabajos de final de grado o máster U4IMPACT, la plataforma de citas para fortalecer el vínculo entre parejas Flamme, la tecnológica de IA que ayuda a obtener la talla de ropa al cliente Aitaca, el desarrollador de software de impresión 3D para la fabricación de piezas industriales con materiales reciclados Ziknes, el software inmobiliario de gestión de propiedades Praefy, la plataforma modular para proveedores de energía y comunidades Quixotic 360, la plataforma para gestionar y mantener los dispositivos propios mediante una sencilla suscripción Emendu, la plataforma para automatizar facturas y notas de entrega utilizando IA, Dost, entre otras.

Entre la amplia lista de asistentes, destacan nombres del ecosistema emprendedor nacional y europeo de gran relevancia: Bernat Farrero (Factorial y Podcast de Itnig), Marta Zaragoza (Declarando), Pepe Borell (Deale), Rui Stoffel (BusUp), Alvaro Dexeus (Pleo, Ex Deliveroo), Laura Esnaola (Care with Care), Sean Cook (Ex VP de Mailchimp), Mike Landman (Ripple), Philippe Gelis (Kantox), Laura Urquizu (Red Points), Oriol Vila (Hola Luz), Tim Varner (Whitelabel).