El Servicio de Oncología del Mateu Orfila crece un 13,8% y amplía espacios para pacientes

El Servicio de Oncología del Hospital Mateu Orfila ha experimentado un incremento del 13,8% en su actividad durante 2025. Entre enero y mediados de septiembre se han atendido 9.467 consultas, lo que supone 1.000 más que en el mismo periodo del año pasado, en el que se contabilizaron 8.318 visitas. De estas, 279 han sido primeras consultas y 9.188 seguimientos de pacientes ya diagnosticados.

Este crecimiento se ha acompañado de una reorganización de espacios dentro del centro hospitalario. Con la habilitación de una nueva sala en el Hospital de Día, el Servicio de Oncología ha pasado de cinco a seis consultas. Esta ampliación permite que cada miembro del equipo disponga de un despacho propio, lo que favorece una atención más personalizada y fluida.

Un nuevo espacio para la psicooncología

La nueva consulta está ocupada por la psicooncóloga del hospital, que concentra en este espacio tanto la atención individual como la grupal. Los talleres dirigidos a pacientes con cáncer de mama y a personas con enfermedad avanzada se han convertido en una pieza esencial del acompañamiento emocional, ofreciendo un lugar seguro para compartir experiencias en grupos reducidos de hasta ocho personas.

Además, se desarrollan programas específicos como el taller para personas ostomizadas, coordinado junto con una enfermera referente de la Guía BPSO de buenas prácticas en el cuidado de estos pacientes. Este espacio abierto contribuye a mejorar la calidad de vida de quienes deben adaptarse a convivir con una ostomía, fomentando la confianza y el aprendizaje mutuo.

La oferta de apoyo se completa con un taller en línea de mindfulness, de 90 minutos semanales, que se lleva a cabo cada jueves entre octubre y mayo. Actualmente reúne a una veintena de participantes que siguen las sesiones desde casa, lo que amplía el acceso a pacientes que no pueden desplazarse al hospital.

Refuerzo con especialistas externos

El área de Oncología del Mateu Orfila no solo ha crecido en volumen de consultas y espacios, sino también en la composición del equipo. Gracias a acuerdos con el Instituto de Investigación Sanitaria Islas Baleares (IdISBa) y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), los pacientes cuentan con servicios añadidos de nutrición y psicooncología de refuerzo.

La nutricionista atiende dos veces por semana en el hospital y un día en el Centro de Salud Canal Salat, en Ciutadella, para ofrecer un seguimiento más cercano a los pacientes de la zona poniente. Por su parte, el psicooncólogo adicional pasa consulta los lunes en Maó y los martes en Ciutadella, reforzando así la atención psicológica.

La ampliación de recursos responde al incremento de la demanda asistencial y a la necesidad de ofrecer un abordaje integral de la enfermedad oncológica, en el que la atención médica se complementa con apoyo psicológico, nutricional y de acompañamiento grupal.

Con esta reorganización, el Hospital Mateu Orfila consolida su papel como centro de referencia en Menorca para el tratamiento del cáncer, asegurando no solo un mayor número de consultas sino también un entorno más humano y cercano para los pacientes y sus familias.