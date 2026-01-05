NIÑOS LORETO REYES MAGOS
Toledo - Publicado el
1 min lectura5:45 min escucha
Escucha en directo
En Directo COPE TALAVERA
COPE TALAVERA
"El narcotráfico de Maduro era la excusa oficial de Trump para detenerle, pero el negocio del petróleo es la excusa real"
Israel Remuiñan
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h