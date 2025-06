Aunque no se proyecten los Jocs, la seguridad está garantizada: el plan de Sant Joan 2025 no corre peligro pese a la huelga de IB3

La posible huelga de los trabajadores de IB3 no alterará el dispositivo de seguridad previsto para las fiestas de Sant Joan 2025 en Ciutadella. Así lo ha asegurado este miércoles el jefe de la Policía Local, Diego Pastrana, tras la celebración de la última reunión técnica de seguridad entre los distintos cuerpos implicados. “Aunque no se proyecten los Jocs en pantalla gigante, la seguridad no corre peligro. Está garantizada en cualquier escenario”, ha declarado.

Pastrana ha reconocido que la no emisión de las imágenes podría suponer una mayor concentración de personas en Es Pla, pero ha insistido en que el plan contempla todos los escenarios posibles y está preparado para responder con eficacia: “Tenemos un dispositivo sólido, técnico y bien coordinado. No hay motivo para preocuparse”.

Más de 1.000 efectivos movilizados

El plan de seguridad desplegará más de 1.000 efectivos entre Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil y personal técnico. Solo la Policía Local contará con 181 agentes (80 de Ciutadella, 60 de otros municipios de Menorca y 41 llegados desde Mallorca), y cubrirá 600 turnos durante todo el periodo festivo.

El Primer Toc contará con 220 efectivos, mientras que los Jocs des Pla activarán 200 agentes por la mañana y 370 por la tarde. La Policía Nacional mantendrá su despliegue con 200 agentes y medios tecnológicos como drones, y la Guardia Civil reforzará los accesos por carretera, puertos y aeropuerto, en coordinación con puntos de origen como Alcúdia o Barcelona.

Desde el Govern balear, la Conselleria d’Interior ha confirmado el apoyo de 40 policías autonómicos y 34 efectivos de Protección Civil, integrados en el programa Festes Segures.

Formación, prevención y pedagogía

Como parte de la preparación, este miércoles se ha impartido una formación específica a los agentes portuarios de PortsIB sobre control de masas y gestión de situaciones de pánico. El próximo 22 de junio, Día des Be, tendrá lugar un simulacro de emergencia en la zona de Sa Vinyeta, precedido de una sesión formativa matinal para los refuerzos llegados de Mallorca.

Paralelamente, se están realizando charlas educativas en los centros escolares de Ciutadella para promover actitudes responsables. Este miércoles se han llevado a cabo en el IES Josep Maria Quadrado y en el colegio Nuestra Señora de Consolación, y continuarán el jueves en el IES Maria Àngels Cardona y en Sant Francesc de Calós.

Indignación ciudadana por la huelga de IB3

Cope Menorca ha salido a la calle y ha pulsado el sentir de muchos ciutadellencs, que expresan su indignación por la posible huelga de IB3. Varios vecinos han mostrado su desacuerdo con la suspensión de la retransmisión de los Jocs des Pla, alertando de que ello podría dejar fuera a personas mayores, hospitalizadas o residentes fuera de la isla, que viven estas fiestas a través de la pantalla. Aunque comprenden las reivindicaciones laborales, muchos consideran que el perjuicio a la comunidad sería notable.

Visión social y compromiso colectivo

Pastrana ha querido destacar también la dimensión social de las fiestas y el perjuicio que supondría no poder emitir imágenes para quienes no pueden vivir Sant Joan en directo: “Hay personas mayores, en hospitales o fuera de Menorca, que esperan ver las fiestas a través de una pantalla. Si no se ofrece esa imagen, quedarán fuera. No podemos perder de vista la dimensión humana de estas celebraciones”.

En definitiva, la seguridad está asegurada y el operativo listo para dar cobertura a todos los escenarios, con una planificación integral que combina presencia sobre el terreno, tecnología, prevención y conciencia social.