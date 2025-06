Ante la pre-sequía, el GOB propone recuperar cisternas y repensar el uso doméstico del agua

El GOB Menorca llama a actuar con responsabilidad desde los hogares y propone soluciones tradicionales, como la recuperación de cisternas y una mayor conciencia sobre el uso del agua en el día a día.

En una entrevista emitida por Cope Menorca, el coordinador territorial del GOB, Miquel Camps, alertó de que este verano puede ser aún más complicado que el anterior, debido a la escasa recarga de los acuíferos durante los últimos meses. “Venimos de un invierno y una primavera con lluvias frecuentes, pero poco abundantes. Han servido para mantener el paisaje verde, pero no han sido suficientes para recargar los acuíferos, que siguen muy bajos”, explicó.

Camps recordó que la presión turística y la actividad estacional en la isla incrementan notablemente la demanda de agua durante los meses de verano, coincidiendo además con la época más seca del año. “Nos enfrentamos al momento en que menos llueve y más agua se necesita. Por eso, es importante reflexionar sobre nuestro consumo doméstico y aplicar medidas eficaces de ahorro”, señaló.

Las cisternas, un recurso menorquín que puede marcar la diferencia

Una de las principales recomendaciones del GOB es recuperar las cisternas tradicionales, presentes en muchas viviendas antiguas de Menorca. Estos depósitos, diseñados para recoger y almacenar el agua de lluvia, eran hasta hace pocas décadas el sistema habitual de abastecimiento en zonas urbanas y rurales.

“Es una solución simple, económica y muy eficaz. Muchas casas del casco antiguo ya tienen cisterna, solo hay que ponerlas a punto. Con un episodio de lluvia fuerte pueden llenarse en pocas horas y ofrecer una reserva de agua para varios días o incluso semanas”, explicó Camps. También destacó que el agua de cisterna, al no contener cal, es ideal para electrodomésticos como lavadoras o termos, ya que alarga su vida útil.

Además de su valor como sistema de captación, las cisternas permiten adaptarse mejor a un fenómeno que, según la comunidad científica, será cada vez más habitual: las lluvias torrenciales mal aprovechadas. “No llueve menos, pero llueve diferente. Si toda el agua cae en un solo día, se erosiona el terreno y se pierde. Solo con infraestructuras como las cisternas podemos aprovecharla”, advirtió.

Repensar jardines, duchas y pequeños gestos diarios

El GOB también insiste en revisar los hábitos cotidianos que implican un alto consumo de agua, empezando por los jardines privados. “Mantener césped verde en pleno verano en Menorca no tiene sentido. No es propio del paisaje mediterráneo. En el campo, lo verde en verano son los árboles y arbustos, no las hierbas. Hay que apostar por jardines adaptados al clima”, apuntó Camps, quien animó a descubrir la jardinería mediterránea con especies autóctonas, mucho más sostenibles.

Otros consejos pasan por aprovechar el agua fría que se pierde al abrir la ducha antes de que salga caliente, o reutilizar el agua de lavar frutas y verduras para regar plantas. “Son pequeños gestos que suman mucho. Si cada casa hace su parte, el ahorro colectivo puede ser enorme”, subrayó.

El Ayuntamiento de Maó se suma con avisos a los grandes consumidores

En línea con estas recomendaciones, el Ajuntament de Maó, junto con la empresa concesionaria Hidrobal, ha enviado en los últimos días cartas a los grandes consumidores de agua del municipio, como parte de su estrategia para reducir la demanda y evitar tensiones en el suministro.

En estas misivas se advierte de la necesidad urgente de racionalizar el consumo, se solicita revisar posibles fugas internas en las instalaciones y se recomienda aplicar medidas de eficiencia hídrica. La administración local ha confirmado que, además de estas acciones dirigidas a empresas y entidades, se prepara una campaña ciudadana de concienciación para las próximas semanas.