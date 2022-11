Nuevo parquin en Alaior

Ya han comenzado los trabajos para transformar el solar de la antigua fábrica de zapatos Timoner España, ubicado en la calle Comerç, en un nuevo parking de unas 100 plazas entre coches y motos que estará operativo en unas semanas.

Este nuevo parking no sólo compensará las 32 plazas de aparcamiento que se perderán con la reforma integral de la calle des Ramal, sino que las triplicará, y se convertirá en una bolsa de aparcamiento muy importante bien en el centro del pueblo, que ayudará sin duda a seguir dinamizando el comercio y restauración alayorenses.

Los trabajos previos a las obras de la calle ya han comenzado, sin afectar al tráfico rodado ni las aceras. Ahora, con la finalización mañana de la reforma de la c/ Sant Diego Vell y la apertura al tráfico el lunes de esta vía, ya podrán entrar en trabajar máquinas en la calle des Ramal, de momento, sólo del tramo comprendido entre C/ Balmes hasta C/ Miguel de Cervantes.

Una vez esté ya operativo el nuevo parking, las obras de reforma de la c/ Ramal continuarán desde Miguel de Cervantes hasta llegar a la c/ Nou. Es decir, no se perderán las plazas de aparcamiento de la parte central de la calle des Ramal hasta estar ya en marcha el nuevo aparcamiento.

De esta forma, durante la campaña de Navidad, muy importante para comerciantes, no estará la calle entera con obras, sólo un pequeño tramo, y la actividad comercial podrá desarrollarse con normalidad.

En ningún momento, hasta que no esté operativo el nuevo parking, se cerrará todo el calle des Ramal. Cuando empiecen las obras en el primer tramo de la vía, les ciudadanos y ciudadanas podrán acceder por la intersección de la calle Miguel de Cervantes, pudiendo continuar aparcando en el tramo restante.

El nuevo parking de la c/ Comerç tendrá la entrada y salida por coches por éste calle, y para peatones habrá dos entradas y dos salidas, una desde el parque de l´Escopinya y el otro también por la calle Comerç.