Los proyectos de educación para la sostenibilidad llegan a más de 5.000 alumnos en Menorca

El 26 de enero se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental, una jornada que tiene por objetivo recordar el papel fundamental que tiene la educación ambiental como herramienta de transformación social y pensamiento crítico, y promotora de valores y actitudes respetuosas con la protección del entorno y el uso racional de los recursos naturales. Con este motivo, el departamento de Medi Ambient, Reserva de Biosfera y Cooperació hace balance de las iniciativas impulsadas en la materia.



La educación ambiental, pilar del Pla d'Acció



El Pla de'Acció de la Reserva de Biosfera de Menorca, aprobado el 2019, dispone de un programa específico de conocimiento y educación para el desarrollo sostenible que tiene el objetivo de asegurar que todos los agentes implicados en la gestión de la Reserva de Biosfera adquieren los conocimientos y habilidades para promover el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenible.



La finalidad principal es transmitir la sensibilidad y los conocimientos existentes sobre los valores naturales y culturales de la isla a todos los sectores de la ciudadanía: población local, visitando, empresas, administraciones, centros educativos, agentes sociales o educación no formal, entre otras. Esta tarea se materializa en diferentes acciones como talleres, salidas, unidades didácticas, programas de actividades o campañas de difusión.



Educación para la sostenibilidad en los centros educativos de Menorca



Una de las principales líneas de actuación en materia de educación ambiental va dirigida a los centros educativos, donde se impulsan talleres y actividades de temáticas relacionadas con el cambio climático, indicadores ambientales, o el conocimiento de la fauna y el entorno natural de Menorca.



Durante el curso pasado 2022-2023 la Agència Menorca Reserva de Biosfera ofreció 23 talleres de diferentes temáticas en el marco del programa 'Salut Jove i Cultura' del Consell Insular que permitieron la realización de 294 actividades a 5.814 alumnos de preescolar, primaria, ESO y Bachillerato. Entre los talleres más solicitados durante el curso pasado, destacan algunos de los cuentacuentos que impulsa el departamento como "El bosc de les emocions" o "Una mar de tresors" sobre biodiversidad de Menorca, los talleres de astronomía y de geología, sobre el ciclo del agua o el tratamiento de residuos en Menorca.



Para este curso 2023-2024 la Agència Menorca Reserva de Biosfera ha ampliado la oferta de 23 a 32 talleres de educación ambiental. Entre las nuevas actividades, los alumnos podrán cursar talleres sobre aprovechamiento alimentario, especies exóticas e invasoras en Menorca, sostenibilidad, dependencia y transición energética, reutilización de materiales o la problemática del agua, entre otros. Durante el primer trimestre ya se han realizado 106 actividades para 2.125 alumnos.



Talleres ambientales Salud Joven y Cultura 2023-2024: http://salutjove.cime.es/gescursos/tallers.aspx?Tipo=11



Unidades didácticas, cuadernos de campo y cuentos



Desde el año 2018 la Agència Menorca Reserva de Biosfera ha desarrollado toda una serie de material didáctico como unidades didácticas, cuadernos de campo y cuentos que son utilizados como apoyo a los talleres de educación ambiental. Hasta el momento, se han editado 10 unidades didácticas de temática diversa, 3 cuadernos de campo y 4 cuentos que divulgan los diferentes ámbitos, elementos y entornos que constituyen la reserva de biosfera.



El último documento divulgativo editado ha sido la 10.ª unidad didáctica sobre la reserva de biosfera, «Residus», publicada de forma conjunta con el Consorci de Residus i Energia de Menorca y que aborda las prácticas y los hábitos de consumo responsable que favorecen la prevención de residuos y su correcta separación.



Con más de 30 actividades de contenido teórico y propuestas prácticas, esta unidad didáctica trata aspectos como la tipología de residuos y su ciclo de vida, su reparación y reutilización, el consumo responsable y el derroche alimentario, el compostaje o la recogida y correcta separación de los residuos. En este último apartado explica cómo se gestionan las basuras en Menorca a las diferentes instalaciones de gestión del Consorci de Residus i Energia, desde su recogida hasta el tratamiento a las desecherías o a la Planta de Milà. También incluye información sobre el funcionamiento del nuevo sistema de recogida puerta a puerta implementado recientemente en los municipios de la isla.



Cuaderno didáctico Menorca Reserva de Biosfera 10 Residuos: http://www.biosferamenorca.org/documents/documents/9510doc1220231124115743.pdf



Material didáctico de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera: http://www.menorcabiosfera.org/Contingut.aspx?IDIOMA=1&idpub=2447



Educación ambiental dirigida a la ciudadanía



La difusión de valores y prácticas ambientales a la ciudadanía es otro de los ámbitos de actuación contemplados en el Pla d'Acció de la Reserva de Biosfera en materia de educación ambiental. Destacan iniciativas como el programa de actividades y visitas guiadas Viu Menorca Biosfera, que este año recibe el nombre de Viu 30 anys Menorca Biosfera para conmemorar el treinta cumpleaños de la declaración de la isla reserva de biosfera por la UNESCO.



El programa de este año ofrece actividades, salidas y visitas guiadas sobre los valores sociales, culturales y ambientales de la reserva de biosfera a través de iniciativas y proyectos explicados por sus protagonistas directos. La temática es variada: historia, biodiversidad, turismo sostenible, arqueología, astronomía, producto local y una mención muy especial a la gestión que basura del agua en nuestra isla, uno de los grandes retos que afrontamos como territorio.



Programa Viu 30 anys Menorca Biosfera: http://www.menorcabiosfera.org/Contingut.aspx?idpub=9435



El Pla d'Educació Ambiental para la sostenibilidad



El Pla d'Acció d'Educació Ambiental per a la Sostenibiltat PAEAS (2021-2025) del Ministerio para la Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic i del Ministeri d'Educació prevé entre sus principales ejes de actuación que la Educació Ambiental per a la Sostenibilitat (EAS) sea transversal en las políticas públicas, e insta a las administraciones locales a elaborar planes propios.



Este es también el objetivo del Pla d'Acció de la Reserva de Biosfera de Menorca (2019-2025), que prevé la redacción de un Pla de Treball en Educació para el Desarrollo Sostenible de Menorca.



Este documento, el Pla d'Educació Ambiental para la Sostenibilitat de la isla de Menorca ha sido publicado a finales del 2023 después de un proceso participativo en que han formado parte varios actores sociales de Menorca como el sector comercial, el tejido asociativo, la comunidad educativa, los responsables técnicos de las administraciones locales, la comunidad educativa no formal o la ciudadanía en general.



El plan describe las líneas de actuación a seguir para llevar a cabo una estrategia de educación ambiental global e integradora, involucrando a todos los ámbitos de la educación, tanto formal como no formal, y todos los sectores sociales de la isla. Su objetivo final es acercar a la comunidad educativa y en la población en general el conocimiento e información sobre la reserva de biosfera de Menorca y promover un estilo de vida y actuaciones para hacer frente a la emergencia climática y ambiental.



Pla d'Educació Ambiental per a la Sostenibilitat:http://menorcabiosfera.org/Contingut.aspx?idpub=7911