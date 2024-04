Los propietarios de Binibeca Vell no quisieron renovar el convenio

“La comunidad de propietarios de Binibeca Vell no quiso renovar el convenio”. Es la reflexión que le queda a la directora insular de Promoción Turística y responsable de la Fundación Fomento del Turismo de Menorca, Begoña Mercadal, y que le trasladó a uno de los propietarios con el que se reunió este miércoles, tras analizar el documento firmado en enero de 2023. “El convenio dice que se renovaba automáticamente si las dos partes lo solicitaban antes del 19 de diciembre de 2023, y no lo hicieron, por lo tanto entendemos que no les interesaba”, explica una de las responsables de la Fundación Fomento del Turismo de Menorca. En ese sentido, Mercadal también reconoce que “es cierto que corresponde a una propiedad privada, algo que respetamos completamente, y por lo tanto si la quieren cerrar, están en su derecho”.





La directora insular se ha reunido con uno de los representantes de la comunidad para explicarle cómo se encontraba el convenio tras las informaciones aparecidas en los medios en las últimas semanas. Mercadal ha advertido una falta de interés en renovar el acuerdo al no cumplir los plazos, del mismo modo que se ha retrasado la justificación necesaria por parte de los propietarios y que se exige por convenio. Los propietarios presentaron la documentación el 6 de marzo y, tras detectar deficiencias en lo presentado, el 21 de marzo la Fundación les requirió los documentos restantes. Desde la Fundación explican que hasta el 9 de abril no se presentó todo lo que se detalla en el convenio “y por tanto no se podía hacer el pago. Una vez confirmada toda la información se hará el pago el día 15 de abril”, añade la propia Mercadal.

La directora insular no comparte el objeto del convenio, “somos la Fundación Fomento del Turismo de Menorca, los convenios que se firman son para la promoción de la Isla, no para el mantenimiento de edificios privados, aunque al ser una herencia de la anterior gestión, si lo hubiesen pedido en tiempo y forma se hubiese prorrogado”, y desmiente las palabras del presidente de la comunidad de propietarios, Oscar Monge, recordándole que el 26 de octubre se reunieron junto con la alcaldesa de Sant Lluís, Loles Tronch, y con la consellera de Ordenación Territorial y Turística, Nuria Torrent para tratar varios temas.

Una de las acciones que la Fundación había tomado a expensas de esta situación y con vistas a regular el intrusismo laboral era identificar a los guías oficiales con un distintivo que se tiene que recoger en la oficina de la Fundación. “Nos comprometemos a entregarles, además, un protocolo de comportamiento para el caso de Binibeca Vell para ayudar a solucionar la problemática”, explica Mercadal, quién añade que “no podemos entrar en las excursiones que ofrecen y organizan empresas privadas”.

“Respetamos que el poblado de pescadores de Binibeca Vell sea una propiedad privada y si quieren cerrarla, es su decisión y su responsabilidad”, asume Begoña Mercadal, reconociendo que otra medida que se ha impulsado desde la Fundación Fomento del Turismo de Menorca es el no uso de ninguna imagen o reclamo del poblado en los elementos de promoción que se han usado desde que ella está en la fundación.