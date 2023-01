«Jornadas Vivienda e Inclusión» del Consell Insular el 27 y 28 de enero

Los próximos viernes 27 y sábado 28 de enero se celebran en la Sala de Plenos del Consell Insular de Menorca, en Maó, las “Jornadas Vivienda e inclusión. Nuevas Políticas de Vivienda” organizadas por el Departamento de Ocupación, Vivienda y Cooperación Local del Consell con colaboración del Departamento de Urbanismo de la Universitat Politècnica de València. La docena de ponentes tratarán varios aspectos de la vivienda incluyendo las desigualdades sociales y riesgos existentes en materia de vivienda, la función social de la vivienda, vulnerabilidades residenciales específicas, otras maneras de habitar posibles, viviendas saludables, y las políticas públicas más innovadoras respecto a todos estos temas.



Cristina Gómez consellera de Vivienda, Ocupación y Cooperación Local del Consell ha destacado que “la vivienda es el principal factor de empobrecimiento de personas y familias, y de algunos colectivos en especial, y hablaremos de ello en las Jornadas para que profesionales relacionados y funcionarios de la administración puedan conocer modelos que se están desarrollando en otros territorios”.



Inés Novella Abril, profesora de urbanismo de la Universitat Politécnica de Valencia e investigadora de la Cátedra UNESCO de género de la Universidad Politecnica de Madrid, que ha colaborado en la organización de las Jornadas, apunta que el objetivo de las misma “es crear un espacio de intercambio y debate sobre conocimientos y experiencias en materia de vivienda y entornos residenciales, con especial foco en la función social de la vivienda” y que se “mostrarán casos de éxito en los cuales desde la administración pública se ha podido avanzar en las políticas públicas de vivienda con una mirada inclusiva y sostenible”.



Por su parte, Carla Gener, directora Insular de Vivienda, Voluntariado y Participación ha explicado que “el objetivo de las Jornadas es que puedan inspirar y transformar las políticas municipales e insulares en materia de vivienda”. También ha destacado que “los conceptos de inclusión e interseccionalidad se tienen que trabajar en colaboración entre administraciones, que precisamente ya tenemos en Menorca el ejemplo del piso de Ciutadella para mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad que gestiona el Fondo Menorquín de Cooperación con el ayuntamiento de Ciutadella”. Y también “que pretendemos que las Jornadas sean no solo un espacio de sensibilización y formación si no también un espacio para compartir y de cultivo de nuevas políticas de vivienda”.



Dirigidas especialmente a profesionales como arquitectos y técnicos de la administración, las jornadas son de interés para colectivos y ciudadanía en general y son de acceso libre y sin inscripción previa. Destacan las ponencias «Desigualdades en el acceso a la vivienda, una mirada interseccional» de Jordi Bosch Meda, director del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona, experto en datos donde confluyen varios factores personales como son el género, las minorías étnicas, la edad o la discapacidad. También se hablará el viernes 27 del principio de igualdad de oportunidades como herramienta para la innovación en políticas de vivienda con presentación del caso de la Comunidad Valenciana con Purificación Peris García, directora general de Emergencia Residencial, Función Social de la Vivienda y Observatorio del Hábitat y Segregación Urbana de la Generalitat Valenciana que hablará sobre la perspectiva de género en las políticas públicas a favor de la función social de la vivienda y la regeneración de entornos residenciales y Nuria Matarredona Desantes, directora general de Innovación Ecológica en la Construcción de la Generalitat Valenciana que expondrà los nuevos enfoques sobre la regulación del diseño de arquitectura residencial.



El sábado 28 se abordarán ejemplos y buenas prácticas de cómo el diseño y la planificación de viviendas puede mejorar las necesidades de la vida cotidiana con la presentación del referente vienés y el papel transformador de los proyectos piloto, precisamente con Inés Novella Abril, profesora de urbanismo de la Universitat Politècnica de València e investigadora de la Cátedra UNESCO de género de la Universidad Politècnica de Madrid. También participará la consultora e investigadora en vivienda de la Universidad de Twente, Lidewij Tummers, sobre las pioneras en la innovación de la arquitectura residencial y los proyectos autogestionados a los Países Bajos y Alemania, y la arquitecta Carlota de Gispert Sampera, cofundadora de Cierto Estudio sobre proyectos contemporáneos de vivienda y mejora de entornos residenciales.



Otros casos concretos presentado a la jornada de sábado serán la Casa Malva de Gijón donde la vivienda y entorno urbano es un elemento clave en la atención integral a mujeres víctimas de violencia de género, por Manuela Suárez Granda, coordinadora contra la violencia de género del Instituto Asturiano de la Mujer, y el caso del Barrio del Cementerio de Alicante y la regeneración del entorno cotidiano de hogares vulnerables como herramienta de salud pública con Daniel Millor Vela, arquitecto responsable del proyecto, y los alojamientos innovadores para la tercera edad con Mayte Sancho Castiello, experta en planificación gerontológica. Las jornadas acabarán con la reconocida arquitecta y compositora Anna Bofill Levi que reflexionará desde su experiencia sobre la vivienda e innovación social.



Las “Jornadas Vivienda e inclusión. Nuevas Políticas de Vivienda” reúnen responsables políticos, personas expertas y académicas, profesionales de la arquitectura y la planificación urbana, así como representantes del tercer sector. A las presentaciones y ponencias se recogerán ejemplos históricos y contemporáneos de proyectos innovadores de arquitectura residencial de ámbito nacional e internacional. También se abordará la situación residencial específica de grupos sociales con mayor riesgo de exclusión residencial como la tercera edad, las víctimas de violencia de género, o los hogares donde confluyen varios tipos de vulnerabilidad, entre otras. Aun así se ha programado la proyección del documental [Donde siete with] Lilly Reich sobre la diseñadora y profesora de la escuela Bauhaus de las cineastas Avelina Prat, Laura Lizondo y Débora Domingo por el viernes 27 a las 19:00 horas a Can Oliver de Maó con la asistencia de las directoras. Las “Jornadas Vivienda e inclusión. Nuevas Políticas de Vivienda” están abiertas a la ciudadanía y se puede asistir presencialmente o por el canal YouTube del Consejo Insular.