Indignación en Sant Climent por la prohibición de barras exteriores a tres días de las fiestas

A tan solo tres días del inicio de las fiestas patronales de Sant Climent, varios hosteleros han recibido la notificación de que no podrán instalar barras exteriores para atender a los clientes durante el jaleo. La decisión se apoya en informes de la Policía Local y busca garantizar la seguridad de personas y caballos en las zonas más concurridas, especialmente en los tramos por donde transitan los animales.

Durante las semanas previas, la Policía Local realizó visitas a los locales solicitantes para valorar sobre el terreno la viabilidad de las instalaciones, elaborando posteriormente un informe. Sin embargo, la resolución definitiva no se ha comunicado hasta ahora, lo que ha generado un notable malestar entre los afectados.

En declaraciones a COPE Menorca, Felipe Cardona, uno de los responsables del Casino de Sant Climent, ha expresado su decepción. Afirma que las inspecciones se realizaron hace meses y que no entiende por qué se ha esperado hasta tres días antes del inicio de las fiestas para comunicar la negativa.

Cardona añade que la decisión ha dejado a algunos negocios sin margen para reaccionar, y cita el caso de un local que ya ha confirmado que no abrirá al no disponer de un plan alternativo. También asegura que la medida ha obligado a rechazar máquinas y género encargado con mucha antelación para estas fechas de máxima actividad.

Soluciones improvisadas

Los restauradores que tenían todo listo para instalar sus barras exteriores se han visto obligados a reorganizar su operativa. Algunos planean habilitar barras interiores aprovechando puertas o ventanales, aunque esto implica reducir el personal contratado para las fiestas. Otros han optado por concentrar el servicio dentro del local, pese a prever un aumento de clientes durante los días centrales.

A pesar de la frustración, varios empresarios confían en mantener un buen volumen de facturación, aunque reconocen que el cambio a tan pocos días supone un importante contratiempo y un esfuerzo logístico añadido.

Argumentos municipales

Desde el Ayuntamiento se insiste en que la decisión responde a una evaluación individualizada de cada ubicación realizada por la Policía Local, que determinó que en determinados puntos la morfología del espacio y la densidad de público podían comprometer la seguridad.

Se recuerda también que la restricción de barras en zonas de riesgo no es exclusiva de Maó, ya que otros municipios de la isla han aplicado criterios similares. Sobre el escaso margen de comunicación, se explica que los hosteleros estaban “en preaviso” y que la resolución se retrasó por la intervención de distintas áreas municipales en el procedimiento.