Fundacio y un gran pacto social, aprobado por unanimidad

La Fundación para Personas con Discapacidad de Menorca ha celebrado el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con un plenario en la sede del Consell Insular de Menorca.

Han participado 14 consejeros y consejeras, representantes de los centros y servicios de Fundación, presididos por Nil Riudavets, quien ha actuado de Presidente de la corporación insular. “Cada día hay que seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional, garantizando sus derechos, en los que hay que fomentar la capacidad y la autonomía, así como ofrecer las mismas oportunidades que en el resto de personas”, ha dicho Nil Riudavets, y ha propuesto la aprobación de un gran Pacto Social para su plena inclusión en la sociedad.

Los consejeros y consejeras han sido personas usuarias de los centros y servicios de Fundación, y han intervenido en representación de distintas áreas. Sebastià Olives, Consejero de Bienestar Social, Raúl Sánchez, Consejero de Trabajo y Formación, Romu Fernández, Consejero de Cultura, y Marina Seguí, Consejera de Territorio y Medio Ambiente. Nil Riudavets, encabeza las áreas de Deportes y Salud.

El gran pacto social, aprobado por unanimidad, se conformaba por los siguientes puntos:

1. Promover una sociedad inclusiva, aprovechando el talento y potencial de todas las personas, independientemente de su raza, discapacidad o cualquier característica, para aceptar y valorar la diversidad en todas sus manifestaciones.

2. Por un entorno educativo, deportivo, cultural ....etc inclusivo, que se adapte a todo el mundo y que cuente con los soportes y recursos necesarios.

3. Eliminar las barreras que impiden el acceso al empleo, promoviendo entornos laborales inclusiones y adaptando los puestos de trabajo a las necesidades de cada persona.

4. Mejorar la accesibilidad cognitiva, eliminar las barreras de comunicación propiciando herramientas y apoyos que faciliten la comprensión y participación de todas las personas.

5. Proporcionar a las personas con discapacidad servicios de atención específicos por su discapacidad, de detección precoz, de prevención, de atención sociosanitaria.

Las intervenciones emocionaron, y también reivindicaron los apoyos necesarios para gozar de las mismas oportunidades que el resto de personas.

“La acción social no tiene color político. Debe estar por encima de personalismos, de los partidos y de la lucha política” dijo Nil Riudavets.

ASPECTOS DESTACADOS DE LAS INTERVENCIONES:

NIL RIUDAVETS: “entender que todos tenemos el derecho de participar plenamente en la sociedad, independientemente de nuestras capacidades físicas o mentales. El deporte ofrece una oportunidad única para esto. Cuando las personas con y sin discapacidad compartimos la misma pista, se crean conexiones y rompiendo prejuicios, construyendo una comunidad más inclusiva”.

Es importante destacar que la inclusión a través del deporte no sólo beneficia a los participantes directos, sino que también impacta positivamente en la percepción general de la discapacidad en la sociedad. Cambia las percepciones negativas y fomenta la igualdad de oportunidades”.

ROMU FERNÁNDEZ, Consejero de Cultura: “Cuando toco la corneta soy muy feliz. Y me gustaría tocar la corneta en la Procesión de Semana Santa. Me gustaría tener la misma oportunidad que los demás. Pero no puedo. La música debe ser para todos. La cultura debe ser para todos”.

RAÚL SÁNCHEZ, Consejero de Trabajo y Formación: Que todas las personas con cualquiera

tipos de discapacidad podamos acceder a un trabajo y sueldo digno. Es una motivación para levantarse cada mañana y también una fuente para ganar confianza en uno mismo.

Quiero decir a las empresas y negocios que no tengan miedo, no se echen atrás a la hora de dar oportunidades a personas con discapacidad. Es importante adaptar el trabajo a las personas. Y sobre todo paciencia y empatía. Podemos tener discapacidad, pero también muchas capacidades.

Existen beneficios al contratar a personas con discapacidad: Diversidad en el equipo. Cooperación entre compañeros. Podemos desarrollar tareas más concretas y ayudar a la organización de la empresa. Y propia experiencia.

SEBASTIÀ OLIVES, Consejero de Bestar Social. La atención a las personas debe ser el objetivo prioritario de cualquier gobierno. Porque reflejan la calidad de una sociedad, una sociedad que no permite que nadie quede por el camino. Más centros y servicios, más cuidados a las personas vulnerables, y menos gastos superfluos.

MARINA SEGUÍ, Consejera de Territorio y Medio Ambiente: En nuestra isla, Reserva de la Biosfera, debe ponerse el acento en los espacios. Que sean más accesibles, que la señalización sea para todos. Tramos de camino de caballos, lugares emblemáticos... y apostar también por un turismo de personas con diversidad funcional.