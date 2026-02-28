COPE
REAL OVIEDO 0-1 ATLÉTICO DE MADRID

Almada lamenta lo injusto que está siendo el fútbol y habla claro: "Lo del Rayo es definitorio, tenemos que ganar como sea"

El técnico se muestra orgulloso con el trabajo de sus jugadores a pesar de la derrota frente al Atlético y cree que el equipo merece más de lo que el fútbol le está dando

Guillermo Almada durante el Oviedo-Atlético
Deportes COPE Asturias

Rueda de prensa de Guillermo Almada tras la derrota contra el Atlético

Fernando Justo Gómez

Asturias - Publicado el

1 min lectura7:16 min escucha

