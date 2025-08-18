Dos ferreriencs de altura: Àgueda y Tomeu, los primeros gegants del municipio

Ferreries vivió este domingo 17 de agosto una jornada histórica con la presentación de sus primeros gegants. Àgueda, Sa Repuntadora, y Tomeu, Es Ferrer, fueron desvelados en un acto multitudinario en la plaza Espanya, donde la ciudadanía pudo conocer de cerca a estas dos nuevas figuras que pasarán a formar parte de la identidad festiva del municipio.

Los nuevos gegants representan a dos personajes vinculados al pasado laboral del pueblo: Tomeu encarna el oficio de herrero y Àgueda la figura de una repuntadora, en recuerdo a la importancia del calzado en Ferreries. Los nombres fueron escogidos mediante un proceso de votación popular abierto entre el 15 de julio y el 11 de agosto, en el que también participaron los niños de las escuelas de verano municipales.

La iniciativa buscaba acercar la tradición gegantera a las nuevas generaciones, fomentando la implicación vecinal y la transmisión de la cultura popular. El artista menorquín Víctor Pons, presidente de la Colla de Geganters de Llucmaçanes, ha sido el encargado de diseñar y construir las figuras, con el apoyo de Joana Vidal y Paquita Serra en la confección de los trajes, y la colaboración de Ría Menorca para la elaboración de algunos elementos.

Pasacalle festivo y convenio de continuidad

Tras el acto de presentación, los gegants recorrieron las calles de Ferreries en un pasacalle acompañado por la Banda de Música local, recibiendo una calurosa acogida por parte de vecinos y visitantes.

Con el objetivo de garantizar la continuidad del proyecto, el Ajuntament ha firmado un convenio de colaboración con la Colla de Geganters de Llucmaçanes. El acuerdo permitirá disponer de apoyo logístico y técnico en las celebraciones locales, al tiempo que se trabajará en la creación de una colla propia en Ferreries, que reúna a personas interesadas en participar en esta tradición.

El consistorio ha valorado muy positivamente la respuesta ciudadana y confía en que la incorporación de Àgueda y Tomeu enriquecerá las fiestas y la vida cultural del municipio.