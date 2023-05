Cuida el teu poble 2023

Este fin de semana Escoltes de Menorca y los grupos scouts Tramuntana de Maó, San Clemente de San Clemente, Santa Eulalia de Alaior, San Bartolomé de Ferreries, Federico Pareja y San Antonio M. Claret de Ciutadella, han organizado unas jornadas de concienciación dirigidas a la población, niños, jóvenes y adultos, con el proyecto llamado “Cuida el teu Poble”.

Ha consistido en realizar acciones en las poblaciones, en diferentes puntos y realizar una limpieza de todo lo que se fuera encontrando.

El resultado ha sido la recogida más de 40 bolsas de estiércol llenas de materiales diversos.

Destacan la gran cantidad de colillas de cigarrillo y también latas, que, los servicios de limpieza han retirado y depositado en los contenedores correspondientes, gracias a la colaboración de los ayuntamientos, han facilitado bolsas de estiércol, guantes y agua.

En Ciutadella, por ejemplo, se hizo el tramo entre el Castillo de Sant Nicolau dirección a la Platja Gran, y no se pudo hacer toda la zona, ya que había mucha suciedad acumulada de mucho tiempo. “Esto demuestra que todavía hay mucho trabajo por hacer”, declaraba una de las responsables de los grupos organizadores.

Los desagues, en algunos puntos, están llenos de colillas que van directamente al mar.

En total han participado unas 90 personas en todas las actividades de los pueblos, lo que la organización valora, pero requiere más implicación por parte de la población.

Lo importante no es la acción que se ha hecho, sino que a partir de estas acciones, se tome conciencia y se evite ensuciar, dejar latas tiradas, echar colillas al suelo, etc. No cuesta nada ponerlo en una bolsa y tirarlo en el estiércol de casa o en los contenedores correspondientes.