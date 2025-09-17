Ciutadella invertirá 1,4 millones en la primera fase de la transformación de Cala en Blanes y su entorno

La urbanización de Cala en Blanes y su entorno inmediato (Torre del Ram, Cales Piques y Los Delfines) arrastra desde hace años un importante estado de degradación, con infraestructuras básicas deterioradas, calles envejecidas y servicios deficitarios. Para revertir esta situación, el Ayuntamiento de Ciutadella ha presentado a los vecinos la primera fase del proyecto de transformación integral, que arrancará en octubre con una inversión de 1,4 millones de euros y un plazo de ejecución de seis meses.

La iniciativa forma parte de las Actuaciones de Cohesión entre Destinos (ACD) de la CAIB, dentro de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinaciones (PSTD 2022), financiados con fondos europeos Next Generation EU.

Entre las principales obras previstas destaca la renovación del alcantarillado, con la sustitución de 490 metros lineales de la red actual y la instalación de 32 nuevas conexiones domiciliarias.

En paralelo, se reforzará la red de agua potable mediante 1.400 metros lineales de nuevas tuberías de polietileno, lo que permitirá conectar las urbanizaciones con la red general del casco urbano y garantizar un suministro más eficiente y seguro.

Otro de los apartados más relevantes es la reforma del alumbrado público, con la instalación de 191 columnas y 272 luminarias LED de bajo consumo. Esta mejora reducirá el gasto energético y aportará una imagen más moderna y segura a la zona.

Pavimentación, mobiliario y recuperación de espacios

El plan también contempla la renovación de calzadas y aceras, así como la pavimentación del mirador de sa Punta des “Bol des Gerret”, donde se aplicará hormigón impreso en un área de 230 metros cuadrados.

En cuanto al mobiliario urbano, se instalarán 12 bancos de plástico reciclado y 6 papeleras, con especial atención a la calle de la Mar y al mencionado mirador.

Una apuesta por el atractivo turístico y la comodidad vecinal

El consistorio insiste en que la actuación busca dar respuesta a la situación de deterioro actual de Cala en Blanes y su entorno, con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios básicos, incrementar la eficiencia energética, reforzar el atractivo turístico y garantizar mayor comodidad y seguridad tanto para residentes como para visitantes.

Se trata de un paso decisivo en la modernización de unas urbanizaciones clave para el turismo en Ciutadella, que conviven con un fuerte peso residencial durante todo el año.