Ferreries denuncia falta de transparencia en la retirada de la Bandera Azul

'Ens vam enterar per la premsa'

Menorca - Publicado el 16 may 2025, 17:11

El alcalde de Ferreries, Pedro Pons, lamentó en una entrevista concedida a COPE Menorca la pérdida de la Bandera Azul en Cala Galdana. Según explicó, el consistorio se enteró de la retirada del distintivo a través de la prensa, sin recibir ninguna comunicación oficial por parte de la fundación que gestiona este galardón. “Este año parece ser que no nos la dan, y lo digo así porque aún estamos a la espera de recibir una notificación formal”, declaró el regidor.

Ferreries lleva años solicitando la Bandera Azul para su playa, pero ya venía considerando la posibilidad de abandonar el proceso por el esfuerzo y el coste que implica. “Es un trabajo intenso, con muchos requisitos, y no deja de ser una fundación privada, no un organismo oficial”, explicó Pons. Añadió que, pese a haber enviado toda la documentación exigida y haber pagado las tasas correspondientes, se quedaron sin el distintivo.

La justificación que ofreció la fundación —según informó la prensa— se basaría en una supuesta analítica deficiente de las aguas de la playa. Sin embargo, el Ayuntamiento rechaza esta explicación. “Nosotros hacemos entre nueve y diez analíticas cada temporada con PimeLab, cada 15 o 20 días, y todas dan buenos resultados”, aseguró el alcalde. Por ello, solicitaron explicaciones formales a la fundación sobre en qué momento se realizó la analítica negativa que motivó la retirada del reconocimiento.

Apuesta por la calidad turística estatal

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha decidido virar hacia una alternativa más sólida y oficial: la certificación SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos), promovida por la Secretaría de Estado de Turismo. Se trata de un distintivo que certifica la calidad de servicios, empresas y equipamientos turísticos en distintos destinos de España.

“Nosotros ya empezamos el año pasado con la Oficina de Información Turística y obtuvimos el sello de calidad. Este año hemos incluido la playa de Cala Galdana en el proceso, con todos sus servicios, y esperamos lograr la certificación en 2025”, explicó Pedro Pons. El alcalde destacó que, a diferencia de la Bandera Azul, el SICTED es un reconocimiento oficial que avala la calidad del destino desde una institución estatal, con un proceso riguroso pero transparente.

Pons también agradeció las recomendaciones recibidas por parte de entidades como la Fundación Foment del Turisme y ASHOME, la Asociación Hotelera de Menorca, que ya el año pasado les animaron a considerar esta vía. “Creemos que es una alternativa mucho más coherente y estable para garantizar la calidad turística de nuestros servicios”, apuntó.

Aunque la pérdida de la Bandera Azul supuso una decepción para el equipo municipal, el alcalde insistió en que no ha sido por fallos propios. “Si hubiera sido por no presentar los papeles a tiempo o por errores en la candidatura, asumiríamos la responsabilidad. Pero no es el caso. Hemos hecho todo correctamente”, afirmó.

Finalmente, Pedro Pons se mostró tranquilo ante el nuevo camino emprendido por el municipio: “Nos han quitado la Bandera Azul, pero no nos han quitado el sueño. Y lo recuperaremos con el SICTED”.