El Cine de Verano llega por primera vez a Cala en Porter

El cine de verano, llega a la playa de dicho núcleo residencial para ofrecer la posibilidad de disfrutar de una serie de películas en versión original subtitulada, en un entorno privilegiado, junto al mar.





Las películas y fechas de proyección son las siguientes: ''Indiana Jones y el Dial del Destino'' (5 de julio), ''Spider-Man, Across the Spider-Verse'' (16 de agosto), ' 'Mamma Mia! Here we go Again” (30 de agosto) y “Oppenheimer” (13 de septiembre). Todas las sesiones empezarán a las 21:30h.

El alcalde de Alaior, José Luis Benejam, ha declarado que “año tras año seguimos creando nuevas experiencias. Este año hemos decidido llevar a cabo una nueva iniciativa que apuesta por el entretenimiento y la diversión mediante el cine.

"Ver cine, en una gran pantalla, con sonido espectacular, sin duda, constituye una gran experiencia especialmente, si estas proyecciones se pueden disfrutar junto al mar en familia", ha dicho el alcalde Benejam.