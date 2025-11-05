El Bon día de Marià Gastalver del 05 de noviembre 2025
José Luis Bauza
"Cómo de averiada está la brújula moral del progresismo para que le indigne más lo que un señor hace con su bragueta que lo que hace con los bolsillos de los españoles"
Jorge Bustos
