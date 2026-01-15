El Bon día de Angela Ferrà del 15 de enero 2026
El Bon día de Angela Ferrà del 15 de enero 2026
José Luis Bauza
Mallorca - Publicado el
1 min lectura1:54 min escucha
Temas relacionados
"Todos los españoles somos iguales, pero en la España de Sánchez hay unos más iguales que otros; es lo que tiene la ordinalidad que se acaban de inventar"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h