Vuelve el problema lingüístico a Baleares: "No queremos dejar de trabajar por no saber catalán..."

Vuelve el conflicto lingüístico a Baleares porque muchos celadores denuncian que a partir del próximo mes de marzo será obligatorio el B1 de catalán para poder continuar en la bolsa de trabajo.

Uno de los aspectos que preocupa y mucho a los celadores es que los sindicatos que en teoría les defienden estarían a favor de esta medida. Uno de los afectados, que no ha querido revelar su identidad, explica la situación:

"El problema es que ningún sindicato nos apoya porque promueven el catalán. Les da igual que la gente sea excluida. Dicen que quien no lo tenga se irá a la calle, palabras textuales de ellos".

Ven mal que lo pidan estando el PP en el Govern cuando ellos solo lo pusieron como un mérito. Entienden que pedir el B1 es desproporcionado para su profesión..

"No sé cuanta gente puede quedar excluida de la bolsa, pero somos muchos que los que solo tenemos el A2. Llevamos mucho tiempo trabajando aquí y no queremos dejar de trabajar por no tener este nivel de catalán porque lo consideramos absurdo".

COnselleria de salud

Desde la Conselleria de Salud lo confirman, y Juanjo Terrassa, subdirector de gestión de personal explica los motivos:

La ley es la ley, y la ley exige que para un profesional de la comunidad autónoma que tenga este nivel de profesión tiene que tener el B1. Contra esto no podemos luchar. Es cierto que no quedan excluidos automáticamente sino de forma temporal. En el momento en el que tengan el el nivel de catalán quedarán incluidos en la bolsa de nuevo y no tendrán que hacer ninguna inscripción nueva y quedarán en la posición que les corresponda.

También ha explicado qué pasara con aquellos que estén trabajando cuando se pida el B1 de catalán y no lo tengan:

Los que estén trabajando, seguirán trabajando mientras tengan el nombramiento en vigor. En el momento en el que el nombramiento deje de estar en vigor tendrían que acceder a un contrato nuevo, y si no tienen el catalán no se les podría contratar, pero estarán en un lista en una posición pendiente de tener que acreditar el catalán. En el momento en el que lo acrediten volverán a estar disponibles.

Añade que los que no lo tengan no serán excluidos, y que en cuanto adquieran el certificado serán incluidos de nuevo automáticamente en la bolsa