Vuelve a caminar y hablar: la increíble recuperación de Toñi (47 años) en Mérida tras sufrir un ictus

Antonia Monjo, conocida como Toñi, ha protagonizado una historia de superación tras sufrir un ictus isquémico el pasado 1 de julio con 47 años. Después de pasar por la UCI, fue derivada al Hospital Casaverde Extremadura, donde ha seguido un proceso de neurorrehabilitación integral que le ha permitido lograr avances significativos en su autonomía e independencia personal, partiendo de un estado de gran dependencia.

Una rehabilitación integral y tecnológica

Tras el ictus, Toñi presentaba debilidad en el brazo y pierna izquierdos y ausencia de control de tronco, lo que la obligaba a usar una silla de ruedas. El equipo del Hospital Casaverde Extremadura diseñó un plan personalizado basado en la evidencia científica, apoyado en tecnología avanzada y el trabajo coordinado de las áreas de terapia ocupacional, fisioterapia y logopedia.

Nos sorprende cada día su fuerza y superación personal"

“La evolución de Toñi es excelente. Nos sorprende cada día su fuerza y superación personal”, comentan los profesionales que la tratan. Su terapeuta ocupacional, Sandra Lozano, destaca que su actitud positiva es fundamental, y añade que “ya es capaz de abrir pinzas y de moverlos en todas direcciones. Cada día mejora algo nuevo”.

Gracias a la robótica y a ejercicios de motricidad fina, Toñi ha mejorado la movilidad de su brazo izquierdo. Su mayor logro, que celebró con entusiasmo, ha sido poder volver a ducharse sin ayuda, además de vestirse y atarse los cordones, lo que ha supuesto un gran impulso para su autoestima.

De la silla de ruedas a volver a caminar

En fisioterapia, el trabajo inicial se centró en el control de tronco, que recuperó en solo una semana para después poder ponerse en pie y dar sus primeros pasos. Con la ayuda del robot Lexo, circuitos terapéuticos y sesiones en la piscina, Toñi ha dejado la silla de ruedas y ahora camina con bastón, enfrentándose a trayectos cada vez más largos.

Su fisioterapeuta, Santiago Canónico, explica que buscan motivarla con ejercicios variados fuera del centro. “Le preparamos para superar barreras naturales del día a día como cuestas, escaleras, césped, bancos, etc.”, asegura, para que su readaptación al entorno sea completa.

Recuperar la voz y la comunicación

La rehabilitación también ha sido clave en el habla, donde partía de una incapacidad casi total para articular sonidos. La intervención específica en la articulación, coordinación orofacial y proyección vocal ha permitido que alcance un nivel de disartria moderada, con mejoras notables en la inteligibilidad, recuperando así una comunicación oral funcional.

El equipo del hospital se muestra “orgulloso de que la evolución de Toñi sea tan altamente positiva dentro de todas las áreas terapéuticas”. Estos avances han impactado directamente en su bienestar físico, emocional y social, demostrando la importancia de una neurorrehabilitación integral y personalizada.