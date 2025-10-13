Pistoletazo de salida para la Estrategia Jaén 2030

La Fundación Estrategias para el Desarrollo Económico y Social de la Provincia de Jaén ha aprobado la hoja de ruta para la elaboración del III Plan Estratégico de Jaén, conocido como Estrategia Jaén 2030, que marcará el futuro económico, social y territorial del territorio durante los próximos años.

El presidente de la Diputación Provincial y de la Fundación, Francisco Reyes, destacó que con esta aprobación se da “el pistoletazo de salida a una nueva hoja de ruta marcada por el consenso, el diálogo, la colaboración y la planificación”, con el objetivo de que este documento “esté cuanto antes a disposición de la sociedad jiennense”.

La Estrategia Jaén 2030 se estructurará en diez grandes ámbitos de actuación que abarcan los principales retos de la provincia: el desarrollo industrial; la innovación y la tecnología —con el Cetedex como motor de crecimiento—; la lucha contra el cambio climático; el impulso del turismo; la excelencia del aceite de oliva virgen extra; la promoción de la cultura y la educación; la mejora de la conectividad territorial y las infraestructuras; la inclusión social, la igualdad y el bienestar; la respuesta al reto demográfico; y el fomento del empleo y el emprendimiento. Además, se han nombrado los nuevos comisionados y secretarios de las mesas de trabajo que desarrollarán cada uno de estos ejes estratégicos.

hacia un futuro de ilusión

Durante la reunión, el coordinador de la Estrategia Jaén 2030, Sergio Berrios, subrayó que “Jaén será lo que los jiennenses quieran que sea”, insistiendo en la importancia de la participación ciudadana y de las aportaciones del tejido social, empresarial e institucional de la provincia.

COPE Jaén Sergio Berrios atiende a COPE Jaén

Por su parte, la delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Ana Mata, destacó las “grandes expectativas” que se abren con este tercer plan y el compromiso de la Junta de Andalucía con su desarrollo. Recordó que en el II Plan Estratégico se ejecutó el 85% de los 64 proyectos previstos, con una inversión superior a los 3.000 millones de euros.

“Es el momento de Jaén, de la unidad y del impulso colectivo. Tenemos una oportunidad real para avanzar en empleo, infraestructuras e inversiones”, señaló Mata.

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, también participó en la sesión y resaltó que la provincia vive “un momento crucial”, en el que “el Gobierno de España, junto al apoyo de la Diputación, ha configurado un espacio de oportunidades que debemos aprovechar con pasión y dinamismo”.

El Patronato de la Fundación Estrategias está integrado por representantes de las tres administraciones (estatal, autonómica y provincial), los ayuntamientos de Jaén y Linares, la Universidad de Jaén, la Confederación de Empresarios, las Cámaras de Comercio de Linares y Andújar, los sindicatos UGT y CCOO, asociaciones de desarrollo comarcal y entidades financieras como Caja Rural de Jaén, Unicaja, Cajasur y CaixaBank.

Asimismo, se ha aprobado la creación de la Asamblea de Colaboradores, un nuevo órgano destinado a integrar a empresas, instituciones y agentes sociales que, sin formar parte del Patronato, deseen contribuir al diseño del futuro de la provincia.

Francisco Reyes concluyó apelando al trabajo conjunto: “Este es el momento de Jaén. Tenemos grandes proyectos en marcha —como el Cetedex, la mejora del ferrocarril, la Academia de Suboficiales de Úbeda o las infraestructuras de abastecimiento de agua— que deben formar parte de una estrategia global que impulse el desarrollo sostenible y equilibrado de nuestra provincia”.