Vuelve de fiesta en Mallorca y lo que le pasa al llegar a su casa hace que los vecinos le tengan que pagar un millón de euros

Si echas un poco la vista atrás y tiras un pelín de memoria, ¿recuerdas cómo eran las fiestas a las que acudías cuando eras más joven? Y cuando hablamos de recordar, queremos saber todo con todo lujo de detalles. Desde la música que ponían hasta cómo se vestía, pasando por la gente que conocías durante esas noches.

Puede que haya algunas cosas que han cambiado desde entonces, especialmente la música que solía escucharse, pero hay cosas que se mantienen en común: es un entorno en el que divertirte.

Y es que si hay algo que nos gusta a los españoles es salir de fiesta cada vez que tenemos la oportunidad y pasar ese tiempo con nuestros amigos. Por eso, cuando llega el fin de semana nos sorprendemos con nuevos planes que pueden acabar, sin ninguna clase de duda, en una discoteca.

Sí, cuando salimos, es muy probable que la noche se nos alargue y acabemos volviendo a casa a altas horas de la madrugada y empleemos buena parte del día siguiente en recuperarnos y beber mucha agua. Sea como sea, alguna de esas noches pueden traer consecuencias inesperadas.

Y si no, que se lo digan a este joven de Mallorca que, tras una noche de fiesta, ha acabado con más de un millón de euros en su bolsillo.

Lo que pasó al volver por lo que le tienen que pagar

Este joven volvió de fiesta y le pasó algo inesperado al meterse en su propio edificio. Resulta que fue a subir a su casa por las escaleras y terminó despeñándose.

Una caída que le originó secuelas permanentes y por la que ha terminado siendo dependiente. Por eso mismo, demandó a la comunidad de vecinos, porque ocurría que los propietarios habían retirado la barandilla de una parte de las escaleras. Además, cuando subió por ese tramo, las luces estaban fundidas, lo que imposibilitó la visión y terminó cayéndose.

Habían eliminado ese tramo de escalera por su propia cuenta y sin licencia municipal. Es por eso que este joven decidió demandar a la comunidad.

Igualmente, los propietarios intentaron alegar que el joven estaba bajo los efectos del alcohol, pero en el juzgado no le dieron la razón y le obligaron a pagar al joven una cuantiosa indemnización. Por un lado, la comunidad le debe medio millón de euros, mientras que el seguro se hará cargo de 600.000 euros de la condena.

Todo por los gastos que ha tenido que asumir la familia durante este tiempo para adaptar la vivienda para este joven , así como las secuelas físicas y emocionales que le ha dejado este accidente.

El 8% de nuestros jóvenes asegura que bebe alcohol cada semana, siendo el fin de semana el punto álgido de este consumo. Pero, aunque parezca que no, es un buen dato, porque en el año 2006, el dato era tres veces mayor.

Y es que parece que las nuevas generaciones, especialmente la generación Z, han tomado conciencia de los efectos negativos del alcohol.

También, por supuesto, ha cambiado la forma de relacionarse entre ellos. De hecho, hace solo cuatro años, casi un 10% decía que bebía en la calle habitualmente. Ahora, es un 7%. Parece que bajar el consumo de alcohol es una tónica habitual entre los jóvenes.

Es lo que le preguntamos a tres jóvenes de 19 años de Madrid. Ellas son María, Ariadna y Susila. Las tres tienen algo en común: son abstemias.

Las tres, mayores de edad, aseguran que no tienen ningún tipo de intención de beber el alcohol que les ofrecen en cada fiesta o convención social.

De ellas, María no ha probado jamás gota de alcohol ni ha “tenido la necesidad. Tengo la gran suerte de contar con amigas y familiares que nunca me han presionado ni obligado, me he sentido cómoda para poder soltarme y no probar el alcohol” aseguraba.