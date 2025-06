Si ves esto en el parque tu mascota puede estar en peligro: " Llama mucho la atención"

Seguro que alguna vez paseando por alguna zona verde has visto cerca de flores, plantas o arbustos, unas pequeñas bolitas azules que llaman mucho la atención. Aunque pudieran parecer caramelos no lo son ni mucho menos. Es veneno granulado para combatir plagas como por ejemplo plagas de caracoles.

El problema viene cuando tu perro entra en contacto con este granulado, porque hay mucha gente que piensa que al ser para plagas a tu perro le dará un dolor de tripa como cuando algo le sienta mal. Pero la realidad es que no, el solo lamer este veneno puede llegar a causarle incluso la muerte al animal. Por eso Alicia Ruiz, veterinaria clínica, nos explica como debemos actuar.

"Ante la ingestión de cualquier químico o posible tóxico tenemos que saber qué ha ingerido para luego contactar con nuestro veterinario y explicarle la situación. Nos van a preguntar como está el animal y si está todavía bien, nos van a recomendar que vayamos al centro veterinario para que se provoque el vómito y reducir así la cantidad de sustancia en el cuerpo".

Como actuar

Pero, estas intoxicaciones, ¿Cómo son de habituales? Porque yo me imagino yendo con mi perro por el parque y es imposible estar pendiente todo el rato de que come o no come del suelo. Alicia te cuenta cuál suele ser la más común:

"Suele pasar con los raticidas, porque además suele tener un sabor dulce para que las ratas se lo coman solemos tener bastantes casos, por eso este caso en concreto lo tenemos bastante protocolizado. En el tema de mosquicidas y todo esto, siempre es super importante buscar la etiqueta, si es en parques será difícil, pero si es en casa vamos a buscar la caja y la vamos a llevar junto al perro al veterinario porque nos va a dar muchísima información".