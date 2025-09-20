¿Qué ver en la Nit de l'Art 2025 en Palma? No te pierdas las exposiciones más destacadas

Palma se prepara para su noche más artística. Este sábado, la Nit de l'Art 2025 transformará la ciudad en una galería a cielo abierto, con 14 espacios y museos abriendo sus puertas de forma excepcional. Un evento que va más allá de las exposiciones, ofreciendo un recorrido único por las tendencias más actuales del arte contemporáneo, desde propuestas vanguardistas de inteligencia artificial hasta retrospectivas de grandes maestros.

Nit de l'Art 2025 se celebrará este sábado de 18.00 a 23.00 horas y contará con un amplio programa de propuestas en diversas galerías y otros espacios culturales de Palma, como el Casal Solleric, Es Baluard o el CaixaForum.

La Nit de l'Art presenta exposiciones de arte contemporáneo y actividades con un "ambicioso" programa que agrupa los espacios culturales más destacados de Mallorca.

GALERÍAS DE ARTE

La galería ABA ART contará con la exposición individual de Miquel Mesquida 'Ikigai'. En Baró habrá las exposiciones individuales de Felipe Ehrenberg 'Arriba y Adelante' (comisariada por Esmeralda Gómez Galera) y 'Pharmakos' de assume vivid astro focus (comisariada por Rolando J. Carmona).

En el CCA Andratx estarán las exposiciones de Kasper Eistrup, Blair Saxon-Hill y Charlie Stein, en la Galería Fermay la exposición colectiva 'En Forma' con Elisa Braem, Edward Lipski y Damaris Pan, la Kewenig Palma contará con el proyecto individual de Renée Micoulaud, mientras que la Florit/Florit dispondrá de la exposición individual de Fermín Jiménez Landa, además de amplios proyectos colectivos en las tres plantas de su galería.

Ya en la LA BIBI + REUS se mostrará 'Plastic Street' de Maite y Manuel e 'In Mystery, Worlds Collide' de Karolina Albricht y 'Mindscape from the Chair' de Daniel Roibal.

Por su parte la Galeria Maior contará con la exposición conmemorativa de los 35 años de la galería, mientras que en su espacio de Pollença propone 'La voluntat del paper', que reúne a Pilar Albarracín, Katinka Bock, Campano, Ferran García Sevilla, A. R. Penck, Santiago Sierra y Valeska Soares.

La Galeria Pelaires tendrá la exposición colectiva 'Parsley, Sage, Rosemary, and Thyme' y la individual de Andrei Pokrovskii en el Cabinet. La Pep Llabrés Art Contemporani estará protagonizada por 'Avui tot serà blau' de Rubén Rodrigo y Carmen Rotger, la Xavier Fiol ofrecerá las exposiciones colectivas 'An Ocean of Whiteness', en su espacio de la calle Sant Jaume y 'Live Work Create' en Garaje Son Armadams.

La 6a Taller i Galeria d'Art albergará la exposición individual de Lola Berenguer titulada 'P A T T E R N. Estímulo y memoria', la Tube Gallery la exposición individual de Jack Burton bajo el título 'Cynic's Bedtime' y la Hauser & Wirth en Menorca acogerá las exposiciones individuales 'Vibrant Matter' de Mika Rottenberg y 'The Women' de Cindy Sherman.

ESPACIOS CULTURALES

En la Fundación Barceló, Adema Escuela Universitaria presenta 'El Umbral' como una muestra con obras de los estudiantes de 4º, comisariada por Mónica Galván.

En cuanto al Casal Solleric, se podrá visitar 'Paysage Miró.El color i la seva ombra', en la planta noble; el diálogo entre Soto y Espinoza en 'Penetrable/Impenetrable'; la reflexión sobre la inteligencia artificial de Pelayo Varela en 'The Artist Is Dead, Long Live AI'; y la colectiva 'Ultrafotografía', que reinterpreta los límites de la imagen contemporánea.

Ya en el CaixaForum Palma se ofrecerán las propuestas 'Rumors infundats', de Javier y Rafa Forteza, en colaboración con Es Baluard y comisariada por David Barro, y 'Zuloaga i Anglada-Camarasa: dues visions de la modernitat'.

Por su parte, Es Baluard Museu reúne 'Nachleben. Totes les imatges són pintures possibles', las instalaciones de Sandra Cinto y Elisa Braem, la intervención de Markus Linnenbrink, o una lectura de Joan Miró bajo el prisma del paisaje.

La programación se extiende también a otros espacios como el Espai Cor, ubicado en el Ayuntamiento de Palma, que acoge 'L'ombra del blanc' de Margalida Escalas.

El Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares (Coaib) se ha sumado a la cita y celebra el 50 aniversario de 'Te deix, amor, la mar com a penyora' de Carme Riera con una instalación de Pep Llambías y una performance inaugural, mientras que la Fundació Miró Mallorca abre temporada con la triple propuesta de Grip Face, Stella Rahola y Mabi Revuelta.

También tendrá presencia en la Nit de l'Art la galería danesa KANT Palma que propone la exposición colectiva 'From Ground Swells, to Breaking Waves', con los artistas Joost Vandebrug, Asmund Havsteen Mikkelsen, Steen Ipsen Eli Craven, Ane Lykke, Fabian Treiber, Thomas Trum, Hans van der Ham, Daniel Fleur y Anne Mette Larsen.

Los espacios de La Misericòrdia proponen una programación coral con exposiciones de Cati Bestard, Maria Genovard, Mar Agüera y Marcos Vidal y, en colaboración con la Accaib, propuestas que presentan en Palma los proyectos del CCA Andratx y de la Galeria Maior. Además, se inaugura 'Sístole', de Óscar González, organizada por Adema Escuela Universitaria.

Los jóvenes artistas de Palma también tendrán su espacio en la plaza del Tubo y la sede palmesana de Espais Joves, donde 35 creadores enseñarán sus propuestas.

Paralelamente, el Parlament abrirá sus puertas para dar a conocer la historia de la antigua sede del Círculo Mallorquín y la Lonja ampliará su horario de visitas con la muestra 'Paysage Miró. La força inicial', en su interior.